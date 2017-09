El PSOE exige la reforma del paseo marítimo de Pedregalejo

El grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga exigió ayer la remodelación integral del Paseo Marítimo de El Palo-Pedregalejo y que sea financiada en su totalidad por el Gobierno central, "una obra que los vecinos llevan esperando varios años".

El portavoz municipal, Daniel Pérez, instó al equipo de gobierno del PP a que "sea valiente" y exija la inclusión en los Presupuestos Generales de 2018 de una partida destinada al paseo. "Se trata de una obra que podría contribuir decisivamente a dinamizar turísticamente toda la zona", dijo.

En este punto, el responsable socialista rechazó que se destinen fondos municipales para financiar esta obra "puesto que se trata de una actuación que compete al Gobierno de Mariano Rajoy al igual que ha ocurrido con los paseos marítimos que han sido remodelados con fondos del estado".

Por su parte, el concejal del distrito Este y del Área de Turismo y Promoción de la ciudad, Julio Andrade, dejó claro ayer que el Ayuntamiento "no renuncia a que la Junta financie parte de las obras de las remodelaciones de los paseos marítimos de El Palo y Pedregalejo". Andrade aseguró que las declaraciones del portavoz municipal del PSOE "no son de recibo" y, además, "son indefendibles; más aún cuando no han sido capaces, ni él ni su partido, de defender los intereses de los malagueños".