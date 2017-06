El PSOE exige una investigación interna para averiguar las causas del colapso de Urbanismo

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Málaga, María del Carmen Moreno, exigió ayer al equipo de gobierno del PP que abra una investigación interna para averiguar "las verdaderas razones de la situación de colapso que sufre la Gerencia Municipal de Urbanismo", ya que consideró "insuficientes" las explicaciones ofrecidas en el consejo extraordinario del pasado miércoles. Además, desde el PSOE aseguraron que debería haber sido el alcalde, Francisco de la Torre, como presidente del ente, el que tenía que haber dado explicaciones "y sin embargo, se ausentó cuando se trataba un punto tan importante como el que se trató". "El equipo de gobierno del PP y el alcalde tienen que demostrar que han trabajado bien, que no hay negligencia o posible delito que se les pueda achacar. El PSOE va a seguir trabajando en este tema para que se informe de verdad y se dé luz a lo que viene sucediendo", agregó.

En este punto, la portavoz explicó que en dicho consejo extraordinario "no parece que el equipo de gobierno del PP diera mucha más información de la que ya conocemos sobre la mala gestión de la gerencia, su desgobierno y descontrol". "Sólo dijeron que sí que existe un 66% de infracciones no tramitadas, según ellos por falta de personal, algo que confirma lo que venimos criticando desde la oposición; unos 10.000 expedientes paralizados y que no sabemos aún si han caducado o prescrito", lamentó. "Vamos a insistir en que pongan todos los medios para que la investigación siga adelante. No nos vale que digan que hay falta de personal cuando se está dando una dejación absoluta por parte del equipo de gobierno de su responsabilidad de tramitar y cumplir los procesos legales para imponer las sanciones que hay que poner", dijo.