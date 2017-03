El PSOE lleva al Congreso el conflicto por la devolución de las becas de 2012

El diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia ha formulado cinco preguntas escritas a la Mesa del Congreso de los Diputados en las que pide explicaciones al Gobierno sobre la devolución de las becas del curso 2012/2013 que se concedieron a alumnos que después no consiguieron superar la mitad de los créditos académicos. Los estudiantes que hasta ahora no han reembolsado el dinero de forma voluntaria han comenzado a recibir cartas en la que se les insta a restituir las cuantías con sus correspondientes intereses de demora. Los requerimientos vinculados a la resolución de los expedientes de reintegro se están registrando justo cuatro años después de que los alumnos ingresaran las ayudas. Heredia, secretario general del PSOE de Málaga, insta al Gobierno a que informe de los expedientes de devolución abiertos en los niveles universitarios y no universitarios, aclare cuántos de esos estudiantes han abandonado los estudios y si ha analizado las razones de cada becario para no aprobar el 50% de los créditos. Además, ha agregado otra batería de cuestiones de perfil más ideológico al plantear si al reclamar de manera retroactiva las ayudas el estudio se "garantiza la igualdad de oportunidades" de los alumnos, si se "garantiza una educación pública de acceso universal" al endurecer los supuestos en los que los estudiantes están obligados a reintegrar las cuantías de las becas y si embargar a las familias que no devuelvan el dinero "contribuye a luchar contra la pobreza y la exclusión social".