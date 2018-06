El PSOE pide a la Diputación dinero para el plan contra la soledad

El grupo del PSOE en la Diputación de Málaga exigió ayer al equipo de gobierno del PP en la institución provincial consignación presupuestaria para el plan contra la soledad de los mayores de Diputación. Así lo reclamaron los diputados provinciales socialistas Antonia García y Luis Guerrero, que presentaron un informe que pone de manifiesto la despoblación y el envejecimiento en los pequeños y medianos municipios.

García adelantó que en la negociación sobre el Plan contra la Soledad de los Mayores, su formación va a exigir una partida presupuestaria. "Exigimos el aumento del presupuesto destinado a mayores, con cifras concretas. No vamos a participar o respaldar ningún proyecto que no conlleve una memoria económica de las acciones", dijo. Asimismo, recordó que este plan contra la soledad viene después de una moción del PSOE y que ya pasó con la estrategia por la igualdad, "donde el presupuesto real en políticas de igualdad se ha reducido y no se ejecutan". En este sentido, el grupo socialista demandó que "se multiplique por tres" ese presupuesto. Por ello, incidieron en la necesidad de que sea un plan "ambicioso y con presupuesto".

De igual modo, los socialistas recordaron que además del plan anunciado, el Pleno aprobó un paquete de propuestas para mejorar la calidad de vida de los mayores de la provincia. "El PP no puede mantenerse al margen ni mirar a otro lado", señalaron, exigiendo una partida presupuestaria extraordinaria para esta iniciativa. Por otro lado, el PSOE apuntó que entre las medidas propuestas están la creación de una red provincial de centros municipales de día, la incorporación de mayores válidos a las residencias de la Diputación, dos millones de euros para la mejora de las infraestructuras y la dotación de equipamientos de los centros municipales de día, existentes o de nueva creación.