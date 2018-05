El PSOE tendrá que celebrar primarias en Fuengirola y Ronda para elegir candidatos

El PSOE cerró ayer el plazo para que se pudiesen celebrar primarias para la elección de sus candidatos de cara a las elecciones municipales del próximo año, aunque este periodo finalizó con pocas novedades y tan solo en Ronda y Fuengirola se prevé que pueda darse este proceso interno, al existir en ambas una solicitud por parte de los militantes y dos candidaturas en cada caso. En la ciudad del Tajo, de ratificarse las firmas necesarias presentadas, serán la actual secretaria general, Isabel Aguilera, y la actual alcaldesa, Teresa Valdenebro, las que se midan para decidir quién será la candidata socialista.En Fuengirola dos candidatos han presentado su precandidatura a las elecciones primarias del PSOE, que se celebrará el 17 de junio, de cara a elegir el candidato del partido a la alcaldía de la localidad en los próximos comicios de 2019. Se trata de Javier García León, quien ya fuera candidato a la alcaldía del municipio en las elecciones de 2011 y 2015; y Carmen Segura, la actual secretaria general del partido, que lo hace por primera vez.

"Me veo con fuerzas, con ganas y con ideas y creo que puedo ser útil para liderar de nuevo el partido", comentó ayer el ex secretario general y ex portavoz municipal del grupo fuengiroleño tras anunciar públicamente en su blog su candidatura. García León afirmó que "no va contra nadie" y aseguró que "si la militancia de Fuengirola decide que sea Carmen la candidata estaré encantado porque será la mejor candidata y por supuesto tendrá toda mi energía".

También la recientemente elegida secretaria general del PSOE de Fuengirola, Carmen Segura, presentó hace unos días su candidatura convencida de que contará con el apoyo mayoritario de los militantes. "Creo que he sido la única concejala que ha estado 12 años en la oposición del PSOE y el partido siempre ha contado conmigo. Me encanta mi pueblo y me siento con mucha fuerza para ser la representante del grupo", comentó.

En Ronda, Valdenebro formalizó ayer en la sede provincial del PSOE su candidatura para encabezar la lista de los socialistas rondeños en las próximas elecciones municipales, a la espera de que su partido ratifique las firmas presentadas solicitando que se abra un proceso de primarias. Un sistema que solo se contempla en los municipios gobernados por el PSOE en el caso de que más de la mitad de los militante así lo soliciten y existe otra candidatura, como es el caso, ya que la actual secretaria general de los socialistas rondeños y ex alcaldesa de la ciudad, Isabel Aguilera, formalizó este martes su precandidatura para este proceso de primarias.

Valdenebro, al ser preguntada por los periodistas, negó que se trata de un enfrentamiento con su secretaria general y apuntó a que se trata de "cumplir" con lo establecido en el reglamento de funcionamiento interno del PSOE, al tiempo que señaló que "en el caso de que tengamos primarias acudiré con ilusión, ganas y el mismo compromiso". La regidora recordó los complicados momentos que se vivieron en la agrupación socialista hace cuatro años, señalando que "hace cuatros años partimos de la nada y ahora hemos recuperado el gobierno de la ciudad".