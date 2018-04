El PTA lleva 6 meses a la espera de que Fomento le conteste por el Cercanías

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), gran referente de la nueva economía de la provincia de Málaga, sigue sin respuesta del Ministerio de Fomento sobre la posibilidad o no de abordar la prolongación del tren de Cercanías hasta la tecnópolis. Según confirmó a este periódico el director del parque, Felipe Romera, el presidente de la entidad, José Luis Ruiz Espejo, remitió el pasado mes de octubre una carta dirigida al secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, interesándose sobre esta infraestructura, demandada en los últimos años como una de las fórmulas mediante las que minimizar los importantes problemas de tráfico que se producen en los accesos.

"Nunca nos han contestado a esa carta", lamentó Romera, quien amplía su queja a la ausencia de consignación económica alguna en las cuentas previstas para este año por parte del Gobierno central para la extensión del ramal Málaga-Álora. En las cuentas estatales de 2016 sí se consignaron de manera directa 1,2 millones de euros. Romera expuso que la citada misiva se remitió después de que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, precisamente después de haber mantenido contactos con Fomento, pusiese sobre la mesa las dudas existentes en el departamento ministerial sobre el impulso de esa prolongación del Cercanías, aduciendo que los estudios de los que disponía el ministerio ponían en duda su viabilidad. El avance de De la Torre se produjo el pasado 5 de octubre y la carta firmada por Ruiz Espejo tiene fecha de 25 de octubre.

"Le decíamos al secretario de Estado que habíamos tenido noticias por la prensa de las conclusiones del estudio, le planteábamos la necesidad de contemplar la infraestructura hasta el PTA y recordábamos que la mesa de movilidad abundaba en la necesidad de llevar el Cercanías", dijo el director de la tecnópolis, quien fue claro en este sentido: "lo normal es que den la cara, no que no nos digan nada porque hemos reiterado nuestro interés por el tema".

Sobre la ausencia de partida en los presupuestos de 2018, Romera consideró que se trata de una mala noticia. "Deberíamos tener información, poder analizar estudio; es un tema muy relevante para el futuro del parque y no es una cosa fina decir que no se ve claro", expuso. En este sentido, recordó que el silencio actual de Fomento choca con la petición de información que en 2015 le hizo al parque para poder poner en marcha un documento sobre el que asentar la posibilidad de ejecutar la prolongación del Cercanías.

Oficialmente no existe un solo pronunciamiento en los últimos meses sobre el Cercanías al PTA, más allá de lo dicho por el regidor, que hizo las veces de portavoz del Gobierno en esta materia. Según De la Torre, de los estudios realizados surgen "dudas sobre la eficacia que pueda tener". "No está tan clara la eficacia por los momentos punta en relación a un movimiento de trenes que es constante, tiene interrogantes el tema", afirmó el regidor, que aludió a que la demanda de viajeros potenciales que utilizaría el tren para ir al PTA no sería "constante, sino de momentos puntuales", lo que choca con un material móvil de gran capacidad. De hecho, a juicio del ministerio, esta demanda podría ser "atendida con más flexibilidad con vehículos menos potentes".

Justamente estas razones son las mismas empleadas hasta la fecha por la Junta de Andalucía para descartar la posible ampliación de la línea 1 del Metro desde la prolongación del campus universitario hasta Campanillas y el PTA y para defender que sea el Cercanías el que atienda esta demanda. Los datos manejados por la Administración regional elevaban a unos 4.542 usuarios a la hora los que puede mover el Cercanías, situándose la horquilla a lo largo del día a entre 45.420 y 75.700 en función de una frecuencia de 10 o 6 minutos de paso por estación. Por el contrario, el Metro podría atender a 1.224 usuarios en hora punta, casi cuatro veces menos.