El PTA tendrá viviendas para empleados ante la escasez de oferta en la capital

El Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) está impulsando, por primera vez en sus 25 años de historia, la construcción de viviendas en el interior de la tecnópolis, ubicada en Campanillas, para que puedan ser alquiladas por los trabajadores de forma temporal. Este fenómeno, que es más o menos habitual en otros parques del mundo pero que en Málaga nunca se había planteado, se ha producido ante las quejas de directivos de muchas empresas extranjeras que se han asentado en Málaga y que están teniendo grandes dificultades para encontrar viviendas en alquiler en la capital o incluso en Alhaurín de la Torre para sus trabajadores por la proliferación de viviendas turísticas.

El plan especial permite al PTA habilitar dos parcelas en la actual tecnópolis y otras dos en la zona de la ampliación norte para uso residencial. El director general del parque, Felipe Romera, explica a este diario que están haciendo estudios de mercado desde julio y hablando con posibles inversores, pues tienen claro que el PTA no será el promotor de los edificios sino que se quiere contar con empresas privadas. Si hay demanda suficiente, como se está comprobando, Romera está convencido de que habrá inversores interesados. Ahora se está casando el interés de inquilinos con la rentabilidad para esos posibles promotores.

"En Málaga prácticamente no hay viviendas de alquiler y todo Campanillas o Alhaurín de la Torre está lleno, por lo que nos hemos tenido que plantear esta posibilidad", señala Romera, que recuerda que la cada mayor presencia de empresas extranjeras en la tecnópolis está atrayendo a profesionales de distintas partes del mundo por unos meses o años acompañados, habitualmente, por sus familias. La idea es que esos empleados puedan utilizar esas viviendas de alquiler temporalmente y cuando se marchen o decidan buscar otras opciones en la provincia con más calma sean ocupadas por otros. Romera resalta que esos inmuebles nunca estarán a la venta.

En la tecnópolis malagueña trabajan cerca de 18.000 personas y se prevé que, a medio y largo plazo, se pueda llegar hasta los 50.000 trabajadores. Romera quiere que el PTA no sea un elemento aislado, sino que se convierta prácticamente en un barrio más de Málaga dada la magnitud de personas que trabajan en él. Hasta ahora los gestores del parque no habían visto la necesidad de hacer viviendas porque no se planteaban la posibilidad de que alguien quisiera vivir y trabajar en la tecnópolis, pero la escasez de oferta inmobiliaria en la capital ha abierto esa nueva vía. El director del PTA recuerda que en la tecnópolis ya hay dos guarderías, un colegio privado bilingüe, una farmacia, zonas deportivas o varios restaurantes "y lo que nos faltaría por consolidar sería algo comercial".

Málaga tiene una mayor visibilidad en el extranjero y empresas de todos los tamaños están apostando por este destino para abrir sedes, pues la calidad de vida es alta y el coste reducido en comparación con otras urbes. El Ayuntamiento de Málaga, de hecho, tiene en marcha un proyecto de captación de firmas foráneas y en los últimos años ya se han instalado 37, mientras que se está en conversaciones con varias más. Ese éxito acarrea un aumento de la demanda inmobiliaria de profesionales que se suma al tradicional tirón de este destino y al auge de las viviendas de uso turístico. Al haber más demanda que oferta sube el precio, pero se está dando la circunstancia de que, directamente, no hay viviendas en el mercado y las que salen se alquilan en apenas horas. "Málaga es uno de los mejores lugares del mundo para desarrollar empresas innovadoras y se tiene mejor calidad que en otros sitios, pero eso provoca luces negativas como la dificultad de encontrar vivienda", incide Romera, que confía en que se puedan levantar los primeros edificios en un corto espacio de tiempo.