Padres de La Biznaga presentan escritos para exigir un acceso seguro

Ensanchar la calle de doble sentido en la que solo cabe un coche en muchos tramos. Crear una nueva vía de dirección única para el descenso. Habilitar terrenos para el aparcamiento y acondicionar un camino peatonal para los escolares. Con estas medidas, parte de las ocho que fueron aprobadas por unanimidad en el pleno del 31 de marzo de 2017, se daría una solución a los problemas diarios que sufren las doscientas familias que forman la comunidad educativa del colegio público La Biznaga, en la barriada de La Mosca. Con el aumento del número de alumnos, el caos de tráfico y los peligros que viven a diario menores y padres subiendo por una calle sin aceras bloqueada de coches son constantes. Ayer presentaron en el registro del Ayuntamiento de Málaga decenas de escritos para solicitar formalmente que se cumpla lo acordado en el pleno y que se habilite un acceso seguro para la entrada y salida del centro escolar.

"Tenemos un colegio del siglo XXI con un acceso del XIX y es peligroso", apuntó ayer Luis Rodríguez, presidente del AMPA del colegio La Biznaga. La dirección decidió hace un mes cerrar el patio a los coches porque, además de poco higiénico, era un riesgo para los niños, por lo que actualmente la circulación a horas punta es aún más complicada. "No hay aceras, es una calle de doble sentido pero sin salida, la vuelta se da en la entrada del colegio si es que es posible maniobrar y en muchos tramos no caben dos coches", indicó el presidente del AMPA. Aunque se han organizado y "tenemos carteles, mapas de como aparcar, además, hacemos turnos para intentar gestionar el tráfico pero es muy complicado", agregó Rodríguez.

"Conseguimos el apoyo de todos los grupos y ahora estamos en el momento de decir ¿qué hay de lo nuestro? y ponerle una partida presupuestaria", señaló el responsable del AMPA. También subrayó que tuvieron una reunión con el alcalde, se comprometió a trabajar en el caso y tenerlos informados y no han tenido aún respuesta. "En el día a día sigue siendo un problema muy grande llevar a los niños al colegio, no hay forma de subir, los niños se cruzan, se bajan antes de tiempo, no hay donde aparcar, todos los días pasamos media hora o más atascados..." relataba ayer Ana Morales, una de las madres del colegio. "Si ocurre cualquier cosa, si hay que evacuar el colegio, es imposible, no cabría un camión de bomberos o una ambulancia", agregó.

Desde el pasado curso las movilizaciones son más activas, como contaba ayer otra madre, Raquel Revilla. "Nos pusimos chalecos reflectantes y cruzamos la autovía pero no hay pasos seguros para poderlo hacer a diario", comentó. Tampoco aparcamiento en el que dejar el coche para poder acompañar a los niños hasta el centro educativo. "Ya me ha dicho los vecinos que no puedo dejar el coche en el terrizo de la Mosca", indicó Raquel. Jose de Castro, otro padre del colegio, también comentaba que los únicos caminos peatonales son "unas escaleras que están en condiciones no muy buenas, sobre todo para los niños pequeños o el campo, y la semana pasada una madre se hizo un esguince en el tobillo al subir debido a un socavón". Para De Castro, las padres simplemente reivindican el cumplimiento de unas medidas ya acordadas en el pleno municipal. El camino peatonal es malo, la calle de subida no tiene aceras y la vía es tan estrecha que tampoco permite el paso de un autobús escolar que pudiera subir a los niños desde la parte baja del barrio. "Cuando van de excursión los alumnos tienen que bajar andando por la carretera, hasta llegar al ramal de la autovía para que los recoja el autobús", explica Sergio López, padre del centro. Igualmente solicitaron, y se aprobó en la moción, "la mejora de la gestión del tráfico que viene de la autovía, instando al Ministerio de Fomento al diseño alternativo del trazado en la entrada de la barriada de La Mosca.