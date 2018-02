Padres de Teatinos piden que no metan a sus hijos en aulas "al lado del monte"

El futuro instituto de Teatinos tenía previsto en un primer momento abrir sus puertas en septiembre de 2018, ante el aumento de la demanda en los dos centros de secundaria de la zona, el IES Torre Atalaya y Universidad Laboral. Sin embargo, el mes pasado se confirmó que tampoco estaría esa fecha, dejando en la estacada a 650 alumnos que actualmente cursan sexto de primaria en los nueve colegios de primarias del distrito. Desde Educación se aludió, según los padres, a la posibilidad de ubicar a los alumnos en septiembre en un descampado junto a la Universidad Laboral, medida que estos rechazan "porque está al lado del campo y es de difícil acceso".

Es por ello que los padres, organizados en la plataforma Prometo -que lleva años exigiendo la construcción del instituto-, remitieron un escrito a la Delegación de Educación pidiendo una solución que aún no se vislumbra para los centenares de alumnos afectados, a falta de días para que se abra el plazo de presentación de solicitudes del próximo curso. "Pedimos que hagan todo lo posible para que el instituto esté terminado en septiembre, pero si esa posibilidad no existe lo mínimo es que no nos pongan las prefabricadas en un descampado lejos de donde vivimos muchos, sino que estén cerca, en alguno de los solares que la Junta tiene cerca del futuro instituto. Parece como si quisieran ocultar el problema llevándose lejos los barracones", indicó Mar Villanueva, portavoz de Prometo.