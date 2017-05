Padres de Teatinos salen de nuevo a la calle para reivindicar un instituto

Una reivindicación que cumple más de 15 años volvió a reunir ayer a las familias de Teatinos: la construcción de un instituto que garantice a los niños de la zona seguir con su educación obligatoria. "Las necesidades aumentan y la administración pública no da respuesta", explicó ayer la portavoz de la plataforma Prometo (Pro Mejoras Educativas de Teatinos Oriental), Mar Villanueva. Y lo hizo entre los pitos y gritos de varias decenas de padres de cuatro colegios de la zona (Carmen de Burgos, Almudena Grandes, Denis Belgrano, Tierno Galván y Rectora Adelaida de la Calle) y los institutos Universidad Laboral y Salvador Rueda.

La portavoz de la plataforma explicó que, "desgraciadamente", las familias de la zona están obligadas a seguir reivindicando un instituto que, aunque ya está licitado y adjudicado, sigue a la espera de la licitación de obra, que estaba prevista para el pasado mes de abril. El retraso en la construcción de la infraestructura está causando una situación que calificó como "muy complicada". Así, según relató, en los últimos años, el IES Universidad Laboral, al que están adscritos seis colegios de la zona, ha duplicado su número de líneas para recibir a alumnado de nuevo ingreso. Desde las 5 que empezó albergando a las 11 clases de primero, otras 9 de segundo y de tercero y 7 de cuarto que se prevén para 2017. "En total, más de 1.000 alumnos de la ESO, una cantidad que desborda las posibilidades del centro que, además, recibe alumnos de otras partes de la provincia", detalló Villanueva. Por su parte, el Torre Atalaya pasará a tener 9.

Ante esta problemática, que no ve solución para el próximo curso, la Universidad Laboral tiene previsto hacer de una antigua sala de calderas dos aulas, aunque esto no salva la situación, según la portavoz de la plataforma, que alegó que faltaría un espacio más para responder a la demanda y que estas reformas precisan una inversión y unas obras que no están en marcha a fecha de hoy.

Los padres reivindican que la nueva infraestructura debería estar en funcionamiento desde 2016: "Ahora nos tememos que ni siquiera esté para 2018, que es la fecha de la que se ha hablado en las últimas reuniones con Educación". Teatinos es una de las zonas de expansión de la capital y las necesidades educativas crecen a la par.

La respuesta de la administración pública apela a plazos y a la promesa de que estará listo en 2018, según explicó la portavoz de Prometo. Si no es así, "las necesidades ya estarán sobrepasadas y no sabemos qué pasará porque vemos imposible que se pueda escolarizar a más niños con los recursos actuales", expresó uno de los padres en la concentración. "Siento ansiedad al ver que va a llegar el momento en el que no vamos a saber dónde llevar a nuestros hijos; pero es que construir un instituto no es la solución, se va a quedar pequeño antes de empezar".