Padres protestan ante el cambio de profesores de niños discapacitados

Ante la puerta de la Delegación de Educación, cargados con dos pancarta, los padres y familiares de los niños discapacidados de diferentes colegios de la provincia se manifestaron ayer ante el intercambio de profesorado de pedagogía terapéutica dispuesto para el siguiente curso.

"Educación quiere hacer un intercambio de tutores y que va a causar un prejuicio enorme a nuestros niños, en niños discapacitados, con edades infantiles la mayoría y con diversos síndromes y afectación cada uno", contaba Martín Cerezo, un abuelo de una de las niñas afectadas. La pequeña, de 9 años, padece el síndrome epiléptico por infección febril (FIRES). Según cuenta Cerezo, su nieta necesita una serie de cuidados y medicación que ya conoce su profesora, desde hace siete años.

Cerezo afirmaba que desde que se enteraron del cambio, hace dos meses, han enviado varias cartas a la Delegación de Educación pero no han obtenido repuesta, por ello decidieron manifestarse ayer ante la puerta de la institución.

Uno de los chicos afectados, Enmanuel, redactó una carta en nombre de sus compañeros, "Quiero expresarles nuestro sentir y descontento al saber que nuestros maestros y monitores no continuarán su labor. Ellos que han trabajado mucho dentro y fuera del aula, ayudándonos y motivándonos en la participación de muchas actividades", redacta el joven.

Desde Educación declaran que son conscientes y sensibles sobre la especial atención que requiere el alumnado con necesidades educativas especiales. Por ello, manifiestan, que en el ejercicio de sus funciones se establece los procedimientos para que el profesorado que imparte docencia a ese alumnado cuente con la máxima cualificación en relación a sus especiales necesidades educativas. "Hasta que no finalice el proceso (en el que se tendrá en cuenta la experiencia del docente), que no necesariamente supone cambios en la asignación de docentes, no se conocerá el personal que ocupe finalmente las plazas", afirman.