Paralizan un desahucio en unos terrenos pertenecientes a la Demarcación de Costas

Miembros de la plataforma Stop Desahucios paralizaron ayer el desalojo de una vivienda en la barriada de El Palo, asentada en un terreno perteneciente a Demarcación de Costas y del que los demandantes de la orden de desahucio no son propietarios. La familia que vive en la casa, en la plaza Virgen de la Milagrosa de Málaga, tenía previsto que la ejecución del desahucio se produjera a las 9:30, si bien la Policía Nacional se personó tres horas antes, retirándose a las 8:45. Las mismas fuentes señalaron que el proceso ha quedado paralizado de momento y que se encuentra en el aire, pues "no ha quedado claro si lo han parado por la lluvia o porque no se ha presentado el demandante del desahucio".

El letrado de la familia implicada, formada por un matrimonio y tres hijos pequeños, explicó las peculiaridades del proceso, que venía derivado de otra orden de desahucio que ha sido ampliada. El pasado mes de enero se desahució a la inquilina de la vivienda contigua -arrendada hace cuarenta años- y en cuyo caso el juzgado no permitió personarse a este bufete, detalló el abogado. Tras ese lanzamiento, los demandantes -"supuestos herederos del arrendador, que alquiló esa casa en un contrato en fraude de ley porque no tenía derecho a posesión al pertenecer a Costas", según Stop Desahucios- ampliaron la petición a la vivienda de este matrimonio, que la construyó en 1996 en un descampado "con permiso verbal de Costas". Ambas viviendas "están separadas por un tabique, no están conectadas, son casas separadas con números distintos en calles distintas", puntualizó el abogado.