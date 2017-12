Parcemasa facilitará restos óseos a estudiantes de Medicina para sus prácticas

El padre que protestó en Twiter sin embargo lamentaba que a alumnos matriculados en Anatomía y acreditados por el Departamento, "se les ponga difícil y se les obstaculice" el acceso a "restos del osario común, que no van a servir para nada" y que sin embargo a los estudiantes pueden serles útiles "para estudiar un cráneo, un fémur o las vértebras".

El padre denunciaba en la red social que la negativa de Parcemasa obligaba a los alumnos a recurrir a cementerios de otras provincias. El edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, confirmó el acuerdo alcanzado con la UMA y apuntó: "Los restos óseos de cadáver humano necesitan el respeto que se merecen. Mediante el acuerdo, se darán a la Universidad, no al alumno. Comparto ese criterio porque es la mejor decisión", opinó. Por su parte, Smith aclaró que ningún ayuntamiento -de los que dependen los cementerios- tiene la obligación de dar restos óseos a los estudiantes de Medicina. Por ello, el Departamento pidió primero de forma telefónica y luego por escrito ese material de estudio al que accederá en virtud del convenio alcanzado.

La información del acuerdo trascendió después de que el padre de un alumno se quejara en Twitter porque Parcemasa no facilita material óseo a los estudiantes de forma individual y directa, aunque tengan una certificación del Departamento de Anatomía Humana, Medicina Legal e Historia de la Ciencia que los acredite como matriculados en la carrera. Ese "informa" que se emite a los alumnos a título individual certifica su matriculación en Anatomía y señala que "sería recomendable la obtención de restos óseos para el estudio y práctica de la asignatura". Además, el texto advierte que el estudiante "siendo consciente de cual es su responsabilidad en relación con dichos restos óseos humanos, una vez que los haya utilizado para su aprendizaje, se hace responsable de entregarlos para su uso futuro como material didáctico" al Departamento "o bien en un cementerio acreditado".

Los estudiantes de Medicina deben conocer el cuerpo humano y para ello necesitan restos óseos. Pero al mismo tiempo, hay que respetar a los muertos. Así que no es fácil para los alumnos conseguir ese material de estudio. Parcemasa ha llegado a un acuerdo con el Departamento de Anatomía Humana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga (UMA) para facilitar esos restos óseos con fines docentes y de investigación. Pero la institución municipal los entregará al Departamento, no a los alumnos. El director del Departamento, Aníbal Smith, avanzó que los recogerán a principios de 2018.

"Estamos agradecidos porque no está obligada a hacerlo"

"Estamos agradecidos a Parcemasa porque no está obligada a hacerlo". Así se manifestó el director del Departamento de Anatomía Humana, Medicina Legal e Historia de la Ciencia, Aníbal Smith, al comentar el acuerdo alcanzado con esta empresa municipal para que ese órgano de la Facultad de Medicina de la UMA disponga de restos óseos para que estudien sus alumnos. El docente se mostró comprensivo con la fórmula adoptada por Parcemasa de no dar los restos de forma directa a los estudiantes, sino indirecta, a través del Departamento. "Es comprensible porque Parcemasa custodia los restos y está en su derecho a hacerlo de esa manera", comentó. Smith aclaró que no todos los años necesitan proveerse de ese material. "Ahora tenemos material, pero hay que renovarlo de vez en cuando", aclaró. Cuando el Departamento lo solicita -y se dirige a diferentes ayuntamientos-, algunos aceptan y otros contestan de forma negativa. Smith explicaba que siempre es mejor utilizar restos óseos de verdad que materiales que son artificiales.