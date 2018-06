El Pascual comunica a sus trabajadores que aplicará un ERTE

El Hospital Pascual notificó el viernes de la semana pasada un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) a sus trabajadores en Málaga. De los más de 300 empleados que tuvo el centro sanitario hasta hace un par de años, en la actualidad sólo quedan 68. El comité desconoce aún a cuántos de estos trabajadores afectará el ERTE ni a partir de cuándo se aplicará. Su presidente, Daniel Olalla, indicó que la comunicación la recibieron por una carta remitida por la empresa desde Cádiz, donde está su sede social.

Pero los el comité no conoce más detalles de la medida. "Estamos intranquilos. Nos tememos el cierre", dijo Olalla. Entre los 68 empleados hay personal de todas las categorías. El comité ya ha elegido a sus representantes en la mesa negociadora. Olalla estima que las conversaciones se iniciarán la próxima semana. El grueso de la actividad del hospital eran los conciertos con el Servicio Andaluz de Salud. Pero desde hace un par de años, el centro ya no tiene estos acuerdos con el SAS. "La situación era de esperar porque la actividad es reducidísima y no es suficiente para sostener el edificio y la plantilla", comentó el presidente del comité. La edad media de los 68 trabajadores ronda los 50 años y la mayoría tiene una antigüedad de más de dos décadas en el centro sanitario.