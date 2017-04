Pediatras instan a todas las instituciones a estar alerta ante el "pequeño maltrato" infantil

Hay malos tratos a niños que son evidentes y los pediatras los notifican al juzgado de guardia. Pero hay casos no tan obvios en los que tienen dudas e incluso otros en los que la omisión es el maltrato. Los pediatras de media Andalucía han coincidido en que deben estar alerta tanto los trabajadores sanitarios como los de los Servicios Sociales y la Judicatura para que no se escape ninguno. "Si queremos proteger al menor, debemos estar atentos ante el pequeño maltrato", advirtió José Manuel González, al informar de la 44ª reunión de la Sociedad de Pediatría de Andalucía Oriental celebrada la semana pasada en Málaga. González comentó que en situaciones dudosas, el pediatra puede temer notificar injustamente como maltrato un caso que no lo es, con el consecuente perjuicio para la familia. Pero el consenso de los especialistas es poner sus dudas en conocimiento de un juzgado. "Nosotros no somos jueces. Ante la mínima sospecha, tenemos que notificar. Es un tema tan serio que hay que hacerlo. Nosotros no tenemos que tener la certeza de que es maltrato", dijo. Y agregó que en caso de que sea negativo, los Servicios Sociales y la Judicatura ya se encargarán luego de archivarlo.

Durante el encuentro de pediatras andaluces en el que se abordó el tema con otros especialistas, tanto sociales como judiciales, también se hizo un llamamiento a no dejar pasar tampoco los casos en los que hay maltrato por omisión. Porque según destacó González, la notificación de los centros sanitarios a un juez puede servir para poner en marcha recursos sociales de cara a atender a los menores.

Los especialistas también instaron a seguir mejorando la coordinación entre todos los estamentos involucrados a fin de continuar avanzando la respuesta a los menores que sufren maltrato.