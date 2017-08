"Perdemos votos y militantes y eso no le gusta a nadie"

Cuatro años de concejal, tres de ellos como portavoz en el Ayuntamiento de Málaga son el bagaje político de este doctor en Económicas y Empresariales y profesor universitario, que encabezará la candidatura sanchista en las primarias del PSOE.

-¿Cómo surge su candidatura?

-Surge desde hace años, en los que muchos pensábamos que el partido tenía que cambiar. Nos movilizamos sobre todo a partir del 1 de octubre. No soy sanchista ni pedrista, nosotros hemos defendido el modelo de partido que postulaba Pedro Sánchez y queremos que ese modelo venga a Málaga. Es verdad que para estas primarias Nacho (López) dio un paso atrás y decidieron que fuera yo y no me queda otra.

-Intentaron hasta el último momento presentar una sola candidatura de los críticos. ¿Lo van a volver a intentar?

-¿Se podría llegar a algún acuerdo con alguna de las candidaturas? Por supuesto que sí, no nos cerramos a nada. Al día siguiente de este proceso el partido tiene que estar absolutamente unido. Tanto José Luis (Ruiz Espejo) como Soraya (García) son muy respetados, son amigos. Sólo nos separan formas diferentes de ver el partido, matices en la organización pero nada más.

-¿Cómo quieren trasladar el 39 Congreso a Málaga?

-El partido tiene que adaptarse a la participación política de la ciudadanía y la militancia. Tiene que ser un modelo de abajo a arriba. Ese antiguo de barones y baronesas que decidían sin tener en cuenta la organización ya es pasado y no puede volver a repetirse. Estamos perdiendo militantes, cerrando Casas del Pueblo y perdiendo votos y eso no puede ser; nos preocupa a todos. Y el 90% de la militancia no puede estar olvidada.

-¿Que haya tres candidatos quiere decir que hay ganas de debate?

-Si, hay ganas de debate. Ayer estuve en Humilladero y la Casa del Pueblo estaba llena, todos querían proponer, escuchar. No puede ser que la estrategia política se diseñe entre tres o en una ejecutiva, y no con participación.

-¿Se presentan tan abiertas como parecen las primarias?

-Puede ser incierto el resultado pero estamos convencidos de que vamos a conseguir los avales, porque ya lo hicimos.

-López pidió que se rebajara el número de avales al 3% para ser candidato, ¿está de acuerdo?

-Si, soy totalmente partidario. Está en la base de nuestros genes y pensamos que si de verdad apostamos por la máxima democracia y participación, los avales deben descender porque, si no, quien tenga el aparato siempre podrá llegar al 20% y el resto, al final no llegará. No nos asustan los 1.300 avales requeridos ahora, porque los tenemos ya del proceso anterior, pero debería bajar su número.