'Peregrinaje' a Benalmádena

La plataforma que la pasada semana quedó a la deriva a menos de media milla de la costa de Benalmádena se ha convertido en un elemento de atracción turística. Numerosos curiosos han acudido hasta las inmediaciones para posar junto a la estructura, encallada entre Torrequebrada y la playa Hondo. José Miguel Fernández y Fran Ruiz constituyen uno de los ejemplos más paradigmáticos. Ayer recorrieron 60 kilómetros en bicicleta para observar de cerca la inusual estampa. "Venimos desde Campanillas. Está recibiendo más fotos que el Pompidou", bromeó uno de los amigos en declaraciones a este periódico.

José Antonio Mancera es otro de los ciclistas que captó la imagen, aunque en su caso, de forma casual, cuando regresaba de un entrenamiento. "Por aquí no pasaba nada y ahora lo hace toda Málaga. Ha habido mucho trasiego", explicó.

El alcalde del municipio, Víctor Navas, subrayó la repercusión que ha generado la plataforma. "Ha sido un reclamo para el fin de semana. Tenemos toda la zona de aparcamiento cercana ocupada. El domingo, el tráfico estaba colapsado", manifestó ayer el regidor, quien reconoció lo "sorprendente" de la imagen y que se trata de un "hecho insólito".

Macu Pérez, que reside en la capital, fue testigo de las retenciones que ocasionaron las visitas. "Había un kilómetro de caravana en sentido fuengirola, desde la rotonda de los molinillos hasta allí. No solo había selfies. Era un peregrinaje", afirmó. La misma impresión tenía Daniel, que considera que la estampa era similar a la que de "una romería". "Si no lo ves, no lo crees", manifestó. En su caso, fue tras finalizar una celebración en Benalmádena cuando decidió visitar la zona en que se encuentra encallada la estructura. "Era toda una sorpresa encontrar tanto tráfico en la N-340 y pensamos que sería para ver la plataforma. No podía faltar el selfie", destacó.

La previsión, según precisó el alcalde de Benalmádena, es que estos días la plataforma sea remolcada a Capitanía Marítima, ya que hasta ahora las inclemencias meteorológicas no lo han permitido. "Vienen de Algeciras a llevársela pero las condiciones no han sido las más apropiadas", detalló".