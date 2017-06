Piden el desalojo forzoso del Museo Taurino por el impago del canon del edificio

Los grupos del PSOE y Ciudadanos en la Diputación de Málaga han reclamado este jueves el desalojo forzoso del Centro de Arte de la Tauromaquia dos meses después de una resolución de la institución sobre la rescisión del contrato del mismo en la que se concedían 15 días para la salida voluntaria.

El portavoz del PSOE en la administración provincial, Francisco Conejo, ha pedido que se aplique la legalidad y que si el empresario Juan Barco "no se va por las buenas, que se aplique la normativa y se haga un desalojo forzoso exigiendo los daños y perjuicios que correspondan" tras dos años de explotación sin el pago del canon.

Conejo ha lamentado que el centro -museo, tienda y restaurante- continúe abierto y ha explicado que debería estar cerrado "todos los días" porque "no tiene autorización para seguir abriendo el edificio ni un minuto más y este señor sigue cobrando" por la actividad del "primer museo okupa de España".

El socialista ha calificado al inmueble -de más de 1.500 metros cuadrados y ubicado en pleno centro histórico de la ciudad- como "el más importante que tiene la Diputación" y que se cedió en 2015 en una "concesión plagada de irregularidades administrativas y económicas" en cuanto a forma y respecto al valor de la misma.

"La Diputación quería darle a un privado la concesión de un restaurante y de una tienda justificándolo con que iba a poner en marcha un Museo Taurino", ha indicado Conejo, quien ha enfatizado en que el restaurante y el comercio son gestionados por empresas diferentes, mientras que el pliego prohíbe la cesión a terceros.

Conejo también ha valorado que el que era el "proyecto estrella" del presidente del PP de Málaga y de la Diputación, Elías Bendodo, se ha convertido en su "proyecto estrellado" y en el "gran fiasco del PP" y ha cuestionado la relación del partido con Barco: "Aquí hay algo más".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos -socio de investidura del PP-, Gonzalo Sichar, ha reclamado el desalojo administrativo y ha augurado que, si no se ejecuta el mismo, desde su grupo estudiarán métodos de "presión" e incluso recurrir a tribunales, aunque ha precisado que es "totalmente evitable".

Sichar ha destacado que no se trata solamente de que el empresario devuelva el dinero y ha asegurado que "aquí tiene que haber una sanción porque además de no pagar el canon se ha beneficiado ilegalmente de lo que ha ganado" y que no confían en obtener un explicación satisfactoria del Gobierno provincial.

El representante de Ciudadanos ha recordado que ya en un comienzo no se abonó la fianza de 157.000 euros en el plazo estipulado en el contrato y ha considerado que el canon que se le exigía en el mismo era "irrisorio" en comparación con el precio que pagan los demás establecimientos de la zona.