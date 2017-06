El Plan Infoca contra incendios cuenta con un presupuesto de 19,1 millones de euros

El dispositivo para la prevención y extinción de incendios forestales en Andalucía, el Plan Infoca, está activado en la provincia de Málaga desde el pasado 1 de junio, y cuenta con una dotación presupuestaria para el ejercicio 2017 de 19,1 millones de euros, de los cuales 10 millones están dedicados a la extinción de incendios, y 9,1 a las tareas de prevención de fuegos.

Así lo ha indicado este jueves el delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo; junto al delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Adolfo Moreno; el jefe de servicio de Protección Civil de la Delegación del Gobierno, Rafael Gálvez; y la dirección del Centro Operativo Provincial (COP) del Plan Infoca.

El dispositivo estará activado durante el periodo de alto riesgo de incendio forestal de Andalucía, que se extiende entre el 1 de junio hasta el 15 de octubre. Asimismo, la Junta ha situado las áreas del arco fronterizo de la provincia con Cádiz, Sevilla, Córdoba y Granada las de mayor riesgo por el déficit hídrico. Estas son, concretamente, los parques naturales de Alcornocales y Grazalema; las sierras de Tejeda, Almijara, Mijas y Marbella; y los municipios de Ronda, Cañete la Real y Teba.

Para la campaña de 2017, el Plan Infoca estará dotado de un equipo humano de 600 profesionales; cuenta con cuatro centros de operaciones en Málaga que son el COP, dos centros de defensa forestal en Ronda y Colmenar, y la base Brica de Cártama. Respecto a medios, cuenta con la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, 12 vehículos pesados entre los que están diez autobombas y dos nodrizas; tres helicópteros situados en Cártama, Ronda y Colmenar; y dos aviones anfibios en el aeropuerto de Málaga.

El delegado del Gobierno ha recordado los datos de actuaciones del Plan Infoca en 2016, que se cerró con 89 intervenciones en terreno forestal, de las cuales 72 se quedaron en conato -no superaron una hectárea de terreno afectado- y 17 en incendio. La superficie afectada alcanzó las 266 hectáreas; y el número de intervenciones no forestales fueron 66, de las que 48 se realizaron en terreno agrícola.

El 96% de los incendios actuados durante la campaña 2016 estaban causados por la intervención humana, ya sean negligencias o incendios intencionados. Por ello, Ruiz Espejo ha insistido en las precauciones a la hora de acudir a las zonas forestales, como no arrojar colillas, no dejar residuos -especialmente vidrios, que pueden provocar efecto lupa- y no realizar quemas agrícolas sin autorización.

En cuanto a las intervenciones realizadas en 2017, se han realizado un total de 19, de las que 18 se han quedado en el nivel de conato. El total de la superficie afectada ha alcanzado las 5,4 hectáreas, y se han realizado 19 intervenciones no forestales en terrenos agrícolas.

Por último, ha recordado el simulacro de incendio forestal realizado la semana pasada en el municipio malagueño de Nerja para comprobar el funcionamiento del Plan Infoca de cara a la campaña estival.

Málaga, ha concretado, "es una de las bases de prueba del dispositivo por diversos motivos: por la buena coordinación entre los cuerpos de seguridad y emergencias; porque es la zona de la comunidad donde existen mayor número de zonas interfases, aquellas que se encuentran en zona forestal y urbanas; y por proyectar y trasladar la seguridad y tranquilidad para preservar nuestros montes y para que siga funcionando sin sobresaltos nuestra industria en Andalucía y la provincia que es el turismo".

Por su parte, Moreno ha desglosado las distintas tareas de prevención realizadas por el Plan Infoca entre los meses de noviembre y mayo, que consisten en "actuaciones encaminadas a eliminar cualquier elemento que pueda servir como combustible ante un eventual incendio".

En concreto, la superficie forestal defendida con estos tratamientos ha alcanzado las 113.877 hectáreas, tratamientos realizados de forma manual y mecanizada. Este año, ha detallado, "hemos superado las 200 hectáreas de cortafuegos de forma mecanizada, 300 hectáreas de forma manual".

Parte de este mantenimiento de los cortafuegos se ha realizado con el pastoreo controlado de ganado con fines de cultivo. Para la presente campaña, más de 30.000 cabezas de ganado fundamentalmente ovino y caprino han actuado en cerca de 1.000 kilómetros lineales de cortafuegos.

Al mismo tiempo, se han adecuado cerca de 60 kilómetros lineales de caminos forestales, vías por las que acceden los equipos de extinción para lograr un menor tiempo de respuesta ante los incendios.

Por otro lado, ha recordado los objetivos principales de los Planes de Emergencia de Incendios Forestales (Pleif), consistentes en "establecer la organización, los procedimientos de actuación y la movilización de los recursos para luchar y hacer frente a la emergencia que se pueda derivar de estos incendios". Estos planes, ha apuntado, "deben ser redactados por las entidades locales, aunque desde la Delegación del Gobierno los asesoramos y supervisamos".

Así, Moreno ha detallado todos los municipios en zonas de peligro forestal o influencia forestal deben contar con sus correspondientes Pleif actualizados, agregando que en la provincia hay 75 municipios que se encuentran en zona de peligro, y que existen 68 Pleif vigentes.

Del mismo modo, ha destacado la importancia de los 241 planes de autoprotección en Málaga para urbanizaciones en zonas interfases como casas aisladas en el campo, campings y "cualquier zona con actividad que requiera el uso del fuego". Estos planes de autoprotección establecen las medidas y actuaciones necesarias para realizar en caso de lucha contra incendios forestales, deben ser redactados por los titulares de las zonas y aprobados por los ayuntamientos.