Plantilla y oposición recelan del plan de Limasa tras varios años sin inversiones

El anuncio del equipo de gobierno de que invertirá seis millones de euros este año en renovar gran parte de la flota de vehículos y en destinar más operarios a la limpieza por la vía de concentrar las vacaciones de la plantilla en verano, y todo ello a un año de las elecciones municipales, sólo ha convencido a sus socios de Ciudadanos.

Desde la oposición recuerdan que la empresa de limpieza lleva años sin realizar inversiones, que las peticiones de nuevos vehículos o de refuerzo de personal se han ido descartando hasta ahora por su excesivo coste y que si se ejecuta ahora la inversión anunciada, en una empresa que está en tiempo de descuento, a punto de cumplirse un año de la prórroga del convenio con los socios privados, sólo dará beneficios a estas empresas. La edil socialista Begoña Medina dijo ayer a Málaga Hoy queel equipo de gobierno planteó un gasto de 100 millones para cambiar la flota, cuando ahora se pretende renovar un 40% de la maquinaria con 10 millones en cuatro años. Medina también argumentó que "en este proceso transitorio en la empresa no deben llevarse a cabo inversiones". IU- Málaga para la Gente también ve interés electoral en el anuncio y argumenta que con esta inversión municipal "se regalará a los privados 250.000 euros", según explicó ayer la concejala Remedios Ramos, quién insistió en que las peticiones de inversiones se habían pospuesto hasta ahora. En el grupo Málaga Ahora, su portavoz Ysabel Torralbo, planteó las "dudas" del plan, cuando no se ha presentado en consejo de administración, que no se reúne desde mayo, y cuando los privados "llevan años sin hacer inversiones".

El equipo de gobierno descartó por caras las medidas que ahora promete aplicar

Sólo Ciudadanos ha dado por bueno el anuncio del gasto municipal para la empresa de limpieza. El concejal Alejandro Carvallo aseguró ayer que su grupo "nunca se opondrá a mejorar el servicio", aunque calificó de "parche" esta actuación tras admitir el elevado gasto de reparación que tienen los camiones de la empresa últimamente. Ciudadanos quiere que el PP ponga en marcha ya la partición de la empresa.

Los trabajadores no se creen el aumento de 125 operarios en la calle anunciado por el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez. Según un comunicado del comité de empresa, "comparando con el personal que diariamente de lunes a viernes limpiaban las calles el pasado mes de febrero de 2017 en comparación con este febrero de 2018 existe solo 26 operarios más en la calle, y si miramos al pasado mes de enero estaríamos hablando de 47 operarios menos diariamente de lunes a viernes".

En relación con la renovación de maquinaria y vehículos, el comité se felicitó de que el edil de Medio Ambiente "nos dé la razón ya que decía que dicha flota costaría más de 100 millones de euros" cuando "le demostramos con datos eran unos 15 millones".