Plata se abre al pago de una concesión por el suelo del Auditorio

La apuesta del Ayuntamiento, el Gobierno central y la Junta de Andalucía por dotar a la capital de la Costa del Sol de este equipamiento se vio tocada de lleno por la crisis económica y la incapacidad de hacer frente a una inversión que ese estimó en unos 110 millones de euros. Bien es cierto, como expuso recientemente uno de los arquitectos autores del diseño seleccionado, Agustín Benedicto, que esa suma se corresponde con la integridad de la actuación, incluyendo una plaza pública de unos 15.000 metros y un aparcamiento subterráneo. "Si le quitamos lo que no es auditorio, caso de la plaza pública que se plantea; el aparcamiento de 400 plazas, o la maquinaria necesaria para convertir el espacio en teatro lírico, la cifra se queda en 51 millones", precisó.

El interrogante es si estas opciones contarán con el aval municipal, toda vez que son ya varias las mociones aprobadas en los últimos años para que la entrega de la parcela en la zona de El Bulto se haga a coste cero. Sobre el particular, la posición del Puerto no ha variado un ápice desde que en el año 2014, ese suelo, tras el fracaso original de la apuesta por el Auditorio, revirtiese como bien patrimonial a manos del Puerto. Una cualidad que le permite su venta, si bien pesa en su contra que la extensión tiene la consideración de equipamiento.

En el caso de la concesión, la fórmula sería semejante a la ya pactada entre el Ayuntamiento y el Puerto con el edificio que acoge el Centro Pompidou. Ese inmueble, ejecutado en el marco del proyecto de recuperación ciudadana del antiguo muelle 1, fue objeto de un acuerdo entre ambas administraciones para su cesión por un periodo de 35 años. Anualmente, el Consistorio le paga al Puerto más de 360.000 euros anuales en concepto de tasa de ocupación. En realidad no es una suma que ingresen las arcas de la entidad, sino que se compensa de la deuda millonaria que viene arrastrando en concepto de IBI con la ciudad.

La decisión del Puerto de Málaga de no entregar los 31.000 metros cuadrados de suelo sobre los que se viene planificando desde hace años la construcción del Auditorio de la Música es contundente. Ni el reciente renacimiento de la vieja reclamación de la ciudad de disponer de este equipamiento cultural, con el que complementar su oferta museística, rebaja la pretensión del organismo portuario a ser compensado a cambio de entregar ese terreno. Y entre las maneras de 'pagar' ese espacio, el presidente del ente, Paulino Plata, pone sobre la mesa bien una posible concesión, que llevaría aparejado el abono anual de una suma económica, o la colaboración para que el Puerto pueda ampliar los suelos destinados a producción.

Acepta que la noria siga en su sitio actual si "a la ciudad le parece bien"

Las opciones reales de que el actual promotor de la noria del puerto de Málaga dé el paso definitivo para la instalación de una estructura fija, de 100 metros de altura, son mínimas. O así al menos lo interpreta el presidente del organismo portuario, Paulino Plata. De hecho, a pesar de que los responsable de Mederyt habían mostrado meses atrás su deseo de reactivar este proyecto de instalación fija, cuya inversión se estimaba en unos 35 millones, Plata fue cauto: "aprecio que lo que quiere es continuar ahí, donde está ahora mismo". Una posibilidad que para la Autoridad Portuaria no es mala. "Si eso a la ciudad le parece bien a mí no me parece mal", dijo Plata. Sobre la noria fija, fue contundente: "le falta el pequeño detalle de los millones".