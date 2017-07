La Plataforma por la Atención Primaria suma ya cerca de 300 médicos

La Plataforma Basta Ya constituida para atajar el "deterioro inasumible" de la Atención Primaria suma ya cerca de 300 facultativos de centros de salud de la provincia. El colectivo volvió a reunirse el jueves y decidió crear tres grupos de trabajo. Uno que se encargará de la comunicación y las redes sociales, otro que elaborará propuestas para elevarlas a la Administración sanitaria y un tercero que planificará movilizaciones si no hay mejoras en ese nivel de asistencia.

La coordinadora entregó a finales de junio dos escritos a los responsables del Servicio Andaluz de Salud (SAS) y del Distrito Sanitario Málaga-Valle del Guadalhorce. En esos documentos, los facultativos denuncian que las pruebas diagnósticas tardan "meses", que hay demoras excesivas en las revisiones de los especialistas y que algunos pacientes están condenados a no tener un médico de cabecera porque si el suyo está de baja, como no lo sustituyen, cada día lo atiende un profesional distinto. La plataforma ha advertido que si en unos tres meses, no hay una respuesta de la Administración de cara a mejorar la situación, impulsará movilizaciones.

"En el verano no vamos a estar quietos. Vamos a ser como la gota malaya poniendo sobre la mesa los problemas de la Atención Primaria", dijo el portavoz del colectivo, Carlos Bautista. La plataforma entiende que la situación en los centros de salud ha tocado fondo y que es necesaria una segunda reforma de la atención primaria. También reprueban que se den instrucciones verbales -como la que les obliga a hacer entre una y tres guardias en todo el verano por las tardes para cubrir la atención urgente vespertina- que modifican de forma unilateral sus condiciones de trabajo, sin que puedan ser recurridas ya que no están estipuladas por escrito.