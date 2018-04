La Plataforma por el Tren Litoral busca hoy un pacto con todos los partidos

La Plataforma por el Tren Litoral mantendrá esta tarde un encuentro con representantes de todos los partidos políticos (a excepción de Podemos que ha excusado su asistencia) para tratar de impulsar el proyecto después de que el Gobierno central consignara una partida de 6 millones en sus Presupuestos para el estudio previo a llevar el Cercanías hasta Marbella o Estepona. "El objetivo es conseguir que de la reunión salga un pacto de todos, para trabajar desde el consenso y no desde la disputa partidista, partiendo de la base de reconocer la urgente necesidad de vertebrar la movilidad de la Costa del Sol y su conexión con la capital malagueña y el aeropuerto, mediante transporte ferroviario y que todo ello, debe conseguirse en tiempos competitivos con respecto a otros medios de transporte ya existentes", aseguraron desde la plataforma en un comunicado de prensa.

Los representantes políticos que han confirmado su asistencia son por parte del : Manuel Marmolejo (vicesecretario Organización y Territorial), Margarita del Cid (presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol occidental) y Félix Romero (diputado autonómico y concejal del Ayuntamiento Marbella). Por parte del PSOE José Bernal (presidente del partido en Málaga), Fuensanta Lima Cid (vicesecretaria general) y Jorge Quero Mesa (secretario de Movilidad y Transportes). Ciudadanos estará representado en la figura de Manuel Cortés (coordinador del Grupo de Fomento de la Secretaria de Programas y Sectorial de Ciudadanos Málaga) e IU en la persona de Guzmán Ahumada (coordinador provincial).

Frente a la complacencia y satisfacción mostrada en los últimos días por los dirigentes del Partido Popular, la Plataforma por el Tren Litoral de la Costa del Sol no solo tachó de "totalmente insuficiente" la partida de 6,5 millones de euros para estudios y proyectos reservada por el Ministerio de Fomento para llevar el ferrocarril a Marbella, sino que dejó entrever la existencia de un agravio comparativo con otros territorios. "Cuando un presidente nacionalista de Cataluña o de Euskadi, que han declarado públicamente no querer formar parte de España, pide varios miles de millones para sus redes ferroviarias, el Estado español se los dan pronto, mientras la red ferroviaria de la Costa del Sol, se queda en promesas no realizadas", afirmaron hace dos semanas.