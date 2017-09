'Pleito' por un aparcamiento

La vuelta de vacaciones y el comienzo de la actividad en los juzgados de Málaga traen consigo polémica y malestar a raíz de la decisión tomada por parte de la gerencia de la Ciudad de la Justicia de eliminar aproximadamente 300 plazas de aparcamiento, cuyo uso ahora es exclusivamente para los trabajadores de los juzgados. Ismael Hidalgo, uno de los abogados que ayer acudió hasta la Ciudad de la Justicia, se mostró contrario a esta reducción de aparcamiento y criticó que "hay muchos huecos vacíos". "Las plazas que han quitado no están cubiertas", señaló. Además, aseguró que tras esta importante eliminación de plazas, la mejor opción es usar el transporte público o la moto. "Me he visto en la obligación de venir en moto", señaló.

En cuanto a las posibilidades para aparcar, afirmó que "los días de lluvia te llenas de barro si aparcas en los terrizos que hay junto a los juzgados", a lo que añadió que esta medida "es algo que afecta a todos, no solo a abogados y procuradores, ya que a ese aparcamiento podía acceder cualquier persona". El taxi es otra de las alternativas para desplazarse hasta la Ciudad de la Justicia. Así lo hizo saber el letrado David Jesús Berrocal, quien ayer dejó el coche en casa "en previsiones de los problemas que iba a encontrar para aparcar", por lo que optó por el taxi como medio de transporte. No obstante, esta opción también presenta inconvenientes, como su excesivo coste al cabo del mes.

Los días de lluvia las opciones para aparcar se reducirán por el cierre del terrizo

"Somos colaboradores y parte necesaria de la justicia, sin nosotros no se puede celebrar el juicio", señaló Berrocal, quien apostilló que "si llegamos tarde a la citación nos pueden sancionar, y aún así nos ponen dificultades". Además, sobre esta restricción para acceder al parking consideró que "deberían haberlo pensado más". En esta misma línea se mostró Manuel Guerrero, quien incidió que "si llegamos tarde podría suponer también un gran perjuicio al cliente". Respecto a esta medida la calificó de "disparate". "La misma urgencia por llegar tienen los funcionarios que nosotros", concluyó Guerrero.

Sin embargo, tras la vuelta de vacaciones esta medida pilló por sorpresa a muchos abogados, como es el caso de Sergio Villar. "Yo solía aparcar allí", afirmó Villar, quien tuvo que dejar su coche en el terrizo situado frente a la Ciudad de la Justicia. Un espacio que en los días de fuertes lluvias permanece cerrado, por lo que tendrán que enfrentarse a un doble problema para aparcar. En el mejor de los casos, los días que no llueve, "acabas con los zapatos llenos de tierra por el terrizo", concluyó el letrado.

Otros, con prisa por entrar a la sala donde en pocos minutos comenzaría el juicio o deseosos por regresar al despacho, fueron más escuetos y respondieron con una sencilla y breve frase que refleja el enfado de este colectivo: "Es una faena". Esta fue una de las frases más escuchadas ayer entre los abogados que se disponían a entrar o salir de la Ciudad de la Justicia.

Por su parte, el aparcamiento del cual se han eliminado 300 plazas públicas ayer presentaba a media mañana aproximadamente la mitad de las plazas desocupadas. Mientras tanto, los abogados, procuradores y ciudadanos en general que acudieron ayer a los juzgados buscaban un lugar dónde poder aparcar su vehículo. Respecto al aspecto exterior de este aparcamiento, ha sufrido una pequeña modificación. El cartel en el que se indicaba "Parking gratuito. 8 a 5h" ya se descolgó de la puerta en la que permaneció durante años, existiendo actualmente un único letrero, oxidado y deteriorado, en que se recoge que: "Exclusivamente vehículos autorizados". Asimismo, las vallas que dividían las plazas para los empleados y las de uso público ya fueron eliminadas recientemente, por lo que ahora es diáfano todo el aparcamiento.