El Pleno exige que el Ayuntamiento cobre un canon “beneficioso” por el futuro Astoria

La apuesta del Ayuntamiento de Málaga por impulsar en los próximos meses el concurso para adjudicar la construcción y explotación comercial del nuevo Astoria nace con una división considerable en el seno del Pleno municipal, al punto de que alguno de los grupos han cuestionado abiertamente el sentido y desarrollo del concurso de ideas en el que ha resultado ganador el proyecto propuesto por José Seguí y Antonio Banderas.

De ello han dado muestra todos los grupos en el desarrollo del debate de una moción de urgencia formulada por Málaga Ahora. De la iniciativa ha salido adelante por unanimidad de todos los ediles que en todo momento se garantice “un concurso público con todas las garantías” para adjudicar este espacio, al tiempo que se exige garantizar “la salvaguarda, protección y exposición al público de los posibles yacimientos arqueológicos localizados en el espacio”, incidiendo en que “no se realizarán excepciones de ningún tipo para favorecer la construcción del proyecto”, elemento que puede ser clave en el desarrollo futuro del nuevo inmueble.

El peso de los grupos de la oposición ha sido clave para exigir que el pliego de condiciones que rija esa futura convocatoria especifique el cobro de un canon por la concesión del espacio “por un importe beneficioso para las arcas públicos y que compense el alto precio, 20,7 millones de euros, invertidos en la compra del solar original”. Una proposición contra la que ha votado el equipo de gobierno del PP. Asimismo, el apoyo del PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos y Málaga para la Gente ha permitido que salga adelante otro punto para que el proyecto que finalmente sea seleccionado aporte “los avales suficientes que garanticen la culminación y viabilidad del proyecto”.

La propuesta que no ha salido adelante es la exigencia para que se mantenga intacto el planeamiento urbanístico, el Pepri Centro, indispensable para que pueda encajar la idea de Seguí dado el exceso de altura que plantea, entre otros elementos. Para la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, el concurso se ha asentado sobre unas bases “tramposas, que permitían que se modifiquen las normas”. “El edificio no existe, lo que existe es el Pepri. ¿Para qué lo queremos si lo cambiamos cada vez que no nos gusta?”, ha destacado, al tiempo que ha reclamado “seguridad jurídica para que le proceso sea para todos igual; da igual quien venga y como se apellide”.

El portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha calificado de “fraude a la ciudadanía” y de “simulacro” el concurso de ideas celebrado. Al tiempo, ha criticado al equipo de gobierno el PP por utilizar “una figura pública como coartada, en este caso Antonio Banderas, como cuando se utilizó a Rafael Moneo para incumplir el Pepri Centro”. Incluso, ha dicho que lo que se pretende es “regalar es espacio, amañar la concesión haciéndola a medida”.

En cuanto a la modificación del plan urbanístico, la portavoz del PSOE, María del Carmen Moreno, ha mostrado su oposición de inicio a la misma y ha sido categórica al asegurar que su formación “no va a permitir que se haga un traje a medida”. Alejandro Carballo, de Ciudadanos, que ha defendido la necesidad de reclamar los avales necesarios, ha dejado en manos de los técnicos la decisión final sobre la modificación o no del plan del Centro.

Frente a estas tesis, el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, ha defendido al actor Antonio Banderas, “que viene a regalarnos su idea, su sueño” y ha resumido la posición contraria de los grupos de la oposición en “la envidia, en que el arquitecto ganador sea José Seguí”. “Ya tiene la ciudad un regalo maravilloso y es el que se va a realizar porque es legal”, ha aseverado, ante lo que se ha encontrado con la contestación de su socio de gobierno, Ciudadanos, que le ha recordado que el concurso iba acompañado de 150.000 euros en premios.