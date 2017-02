El Pleno de la Diputación rechaza anular el plan de rehabilitación de La Malagueta

La plaza de toros de La Malagueta protagonizó ayer parte del debate en el Pleno de la Diputación de Málaga, que rechazó las mociones de PSOE e IU Para la Gente para paralizar el proyecto de mejora del coso taurino, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), presentado por el equipo de gobierno este mes. Los socialistas pedían paralizar el proyecto, que se inicien las negociaciones con el Ayuntamiento de la capital para ceder la plaza y que la Diputación usara de manera gratuita tras dicha cesión. Todos los puntos fueron rechazados por el PP y su socio de investidura, Ciudadanos. Para Francisco Conejo, portavoz del PSOE, el proyecto forma parte de la "obsesión" del presidente de la Diputación, Elías Bendodo, de llegar a la Alcaldía de Málaga "a cualquier precio; que le quita el sueño de lunes a domingo". En esto coincidió el portavoz de IU Para la Gente, Guzmán Ahumada, quien exigió un debate para decidir el contenido de los espacios de La Malagueta, así como el modelo de gestión de la misma. Bendodo le recordó a Conejo que el PP "no va a permitir la despatrimonialización de la Diputación", deshaciéndose de un "histórico". "Llevan 20 años sin ganar las elecciones en Málaga porque con la remodelación de una plaza de toros no se ganan, son muchas más cosas", le espetó al dirigente socialista. "Vaya ridículo esperpéntico. Le molesta que estemos a un paso de la deuda cero, que Ciudadanos no se pliegue a ustedes... es vil y mezquino", le criticó el diputado de Cultura, Víctor González a Conejo.