El Pleno de la Diputación reprueba al PP por los contratos al cuñado de su diputada

El equipo de gobierno de la Diputación de Málaga solicitará en la tarde de este lunes un informe a la Secretaría General de la institución para "dilucidar" si hay o no conflicto de intereses en los contratos menores realizados por el Área de Medio Ambiente con la empresa propiedad del hermano de la pareja de la diputada responsable de la misma, Marina Bravo, y en la que también trabaja este.

Así lo ha anunciado el presidente de la Diputación, Elías Bendodo, quien ha indicado que así lo ha acordado con el grupo de Ciudadanos en la institución, socio de investidura, que la pasada semana anunció que apoyaría la dimisión de la diputada y que finalmente se ha abstenido, rechazándose así la petición realizada en la moción urgente del PSOE.

Bendodo ha indicado que pedirá el informe este mismo lunes y ha indicado que durante el mes de febrero se conocerá la resolución sobre el caso "que tanto les preocupa y les ocupa", ha dicho al PSOE, al tiempo que ha recordado que el Código de Buen Gobierno de la institución deberá recoger estas situaciones. Por ello, ha pedido a los grupos políticos, que ya tienen el borrador del mismo, que hagan aportaciones "cuanto antes" para su aprobación.

El portavoz del PSOE, Francisco Conejo, ha criticado de nuevo los 20 contratos menores "a dedo", por valor de 190.000 euros, con esta empresa, así como el fraccionamiento de contratos en el caso de la señalización del municipio malagueño de Júzcar, algo que ha negado Marina Bravo durante su intervención: "fraccionamiento no hay y lo puede ver, el contrato de Júzcar es un decreto con nueve actuaciones".

Bravo ha indicado que la relación de la Diputación con esta empresa se inició a finales de 2008, con PSOE e IU en el Gobierno provincial, y continuó en posteriores años. "Nosotros cuando llegamos seguimos trabajando con ellos, no hemos discriminado a esta empresa como hubieran hecho ustedes, y siempre se ha hecho el mismo tipo de contrato", ha apostillado.

Tampoco ha salido adelante la petición de poner este asunto en conocimiento de la Fiscalía por si hay algún delito, punto en el que C's se ha abstenido. Lo que sí ha apoyado la formación naranja, junto al resto de grupos de la oposición (PSOE, IU Para la Gente y Málaga Ahora) es reprobar a todo el equipo de gobierno del PP "por el reiterado uso fraudulento legal, ético, estético y moral en las contrataciones menores". Ante eso, Bendodo ha ironizado preguntándose si no quieren que les "fusilen al amanecer".

Sí se ha aprobado, asimismo, instar al equipo de gobierno a que desde este pleno no se permita a ningún área de la institución realizar más contratos menores sin que se establezca un procedimiento que garantice publicidad y concurrencia.

Conejo ha aludido a que las contrataciones con este área se realizaron a partir de junio de 2014, seis meses después de que Bravo iniciara su relación con el hermano del dueño de la empresa y incidiendo en este hecho así como en el "fraccionamiento de contratos" en el caso de la señalización en el municipio malagueño de Júzcar.

La portavoz de Málaga Ahora, Rosa Galindo, ha esperado que pronto se conozca si hay o no conflicto de intereses de Bravo pero ha considerado que es también "una cuestión de ética". "Usted ha sido valiente en hacer más de 20 contratos menores con esta empresa", ha dicho, instándole a serlo también y apoyar el punto de la moción de llevar este asunto a la Fiscalía: "si usted está tan tranquila no tendría por qué temer que se lleve a las autoridades competentes".

El portavoz de Cs, Gonzalo Sichar, ha incidido que se trata de un caso "más grave" que la contratación con el restaurante del exconcejal del PP de Mijas (Málaga) porque en esta situación "es posible que se haya saltado la ley de octubre de 2016, que es cuando entra en vigor".

Desde ese momento y hasta ahora, ha continuado, "Medio Ambiente ha hecho ocho contratos a esa empresa además de otro de Turismo Costa del Sol y hay dudas sobre Málaga Viva". Además, ha criticado el fraccionamiento de dos contratos y ha asegurado que denunciar este caso "no es un acto de machismo" como dijo el alcalde de Alhaurín de la Torre, Joaquín Villanova, donde Marina Bravo es edil. "Al menos por ahora no vamos a pedir su dimisión", ha dicho Sichar.

Guzmán Ahumada, portavoz de IU Para la Gente, ha dicho que "no van a convertir este asunto en un Sálvame" y tras destacar la "capacidad de trabajo y sobresaliente grado de conocimiento" de Bravo de los expedientes de su área, ha considerado que dimitir sería "la salida más digna que puede tener".

"Dimitir no es echarse la culpa, ante una más que probable metedura de pata se sale dignamente. Son muchos los que han dimitido por beneficio propio y por la institución a la que representan; no significa ni mucho menos aceptar la culpa; quizá sí es echarse la culpa decir que ya no se contrata más con esa empresa", ha sostenido.

Para el dirigente de IU, no se trata de "un caso aislado de la señora Bravo" sino la "tónica habitual del PP en Málaga y a nivel general", poniendo como ejemplos la contratación con el restaurante del exedil del PP implicado en el caso 'Mijas' o "dar a dedo un contrato menor a un familiar de un cargo de confianza para el alquiler del parque móvil".

Marina Bravo, en su intervención, ha asegurado que "todo se ha hecho conforme a la ley" y ha advertido a Conejo de que no permitirá que entre en el terreno personal, criticando, además, que coger fotografías de redes sociales "no sé si es para dimitir pero no tiene respeto a la intimidad".

"Yo no soy como usted, que tiene una lista de distribución para el ensañamiento contra mi persona. Eso es miserable", ha espetado la diputada provincial del PP, quien ha considerado que sí es motivo de dimisión que la alcaldesa de Ronda, Teresa Valdenebro, "esté declarando por amañar la fecha de boda de la hija de un concejal, o la licencia de su piscina o que en el proceso de selección de personal del programa Fénix Plus se demostrara que se diera el examen a dos personas".

Ha defendido que la empresa del hermano de su pareja no es la única con la que trabaja su área sino "con otras muchas y del mismo tipo". "Todo es absolutamente legal", ha subrayado.

Conejo, en su turno de réplica, ha dicho a Bravo que es "alumna aventaja de Bendodo, que sabe qué es favorecer a amigos con contratos". "Apuntamos a usted --se ha dirigido al presidente de la institución, no a Bravo; usted es el responsable de esta manera de actuar". Ha aludido a la dimisión del que fuera concejal del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Marmolejo, por 18 contratos con la empresa de su cuñado, "usted ha hecho 20 y no sólo a su cuñado sino que es donde trabaja su pareja y eso es mucho más grave".

Bravo ha respondido a Conejo que es "una mujer soltera, quizá divorciada; no tengo cuñado", recordando al socialista que "vulnera la ley por coger una foto de Facebook".

"Estoy muy orgullosa de mi trabajo y no permito que lo tire por el suelo y se preocupe del noviete de la diputada de turno, salga a la provincia y conozcala", ha insistido, añadiendo que "no es justo el linchamiento contra mi persona".

Bendodo, al finalizar el debate, ha lamentado que se haya visto "al Conejo marca de la casa, que no va a lo político sino al ataque personal", insistiendo en que durante el próximo mes de febrero se conocerá el informe solicitado al órgano competente para conocer si hay o no conflicto de intereses en estos contratos menores por parte de la diputada provincial de Medio Ambiente.