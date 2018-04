El Pleno de la Diputación acuerda mejoras salariales para los bomberos del Consorcio

El Pleno de la Diputación de Málaga ha aprobado por unanimidad introducir mejoras salariales para los bomberos del Consorcio Provincial (CPB) además de reclamar a la Junta de Andalucía una equiparación salarial para los profesionales sanitarios andaluces.

En el primer caso, la moción sobre el CPB, a propuesta del PSOE, ha contado con dos enmiendas, aceptadas, de PP y Ciudadanos y que han permitido aprobar por unanimidad el documento en el que se insta a los miembros de la Junta general del Consorcio a aumentar el presupuesto de este servicio según las conclusiones del plan de acción que se elabora en la actualidad.

También ha salido adelante ampliar la masa salarial y la aplicación inmediata del 0,2 por ciento en su presupuesto de 2018 y del 0,25 por ciento en el de 2019 para destinarlos a la revisión de complementos. Igualmente, se solicita al presidente del CPB, Francisco Delgado Bonilla, que dote de una partida económica para la aplicación efectiva de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), que actualmente se encuentra en fase de elaboración, respecto de la totalidad de los puestos de trabajo.

Se ha aprobado que los citados puestos se "valoren de forma equiparable a la ya tienen los bomberos pertenecientes a la Diputación" y que se reserve una cantidad de los incrementos retributivos para el personal al servicio de este Consorcio, concretamente del 1,75% para 2018 y del 2,25% en 2019.

En la sesión se ha aprobado, con los votos en contra del PSOE, pedir a la Junta la equiparación salarial de los profesionales sanitarios andaluces con los del resto de España, así como que reactive el proceso de carrera profesional paralizado en 2014.

Otro de los asuntos urgentes abordados ha sido la situación del Patronato de Recaudación Provincial, con 14 puntos, entre ellos la aprobación inicial de la modificación de la RPT, que ha salido adelante con los votos del PP, en contra del PSOE y la abstención del resto. También se ha aprobado la estructura organizativa del Patronato con el sí de PP, IU y Málaga Ahora, la abstención de Cs y el no del PSOE.

El portavoz de IU, Guzmán Ahumada, ha sostenido que el Patronato es "el ente más importante de esta casa" y "necesita cambios" para estar "vivo y con futuro", pidiendo que se abra un proceso de diálogo para llegar al consenso de todos los grupos.

El PSOE ha sostenido que el Patronato "no necesita a la Diputación para su funcionamiento" y ha incidido en que debería ser "más mimado porque demuestra cómo un servicio público puede ser eficaz y eficiente".

Según su portavoz, Francisco Conejo, el Patronato está "financiando competencias de la Diputación a través de transferencias de crédito anualmente"; es más, ha acusado al equipo de gobierno del PP de "descapitalizar los remanentes y beneficios para trasladarlos a la Diputación y asumir competencias que tenían que hacerse con fondos de la propia Diputación". Esto, ha agregado, "ha llevado aparejada una descapitalización en recursos humanos", criticando la "mala planificación" del PP.

Ha apuntado que hay malagueños pendientes de que se les abone lo cobrado indebidamente y "más de 800 millones pendientes de cobro en la vía ejecutiva". "El Patronato tiene la necesidad de más organización, planificación y más recursos humanos", ha sostenido.

La diputada del Área Económica y vicepresidenta, María Francisca Caracuel, ha recordado que el Patronato no se reoganiza desde 2000 pese a ser un ente "que ha crecido mucho, también por la confianza de los municipios en su gestión": "Desde 2011 ha habido 458 nuevas delegaciones en la gestión del cobro, hemos rebajado tres veces lo que se cobra a los ayuntamientos por la gestión en el cobro de sus impuestos; ellos confían y delegan".

No ha salido adelante la moción urgente conjunta de Málaga Ahora e Izquierda Unida para que el pleno rechazara la creación de un producto paneuropeo de pensiones individuales, incidiendo el equipo de gobierno del PP que no es la Diputación la que tiene que pronunciarse.

Rosa Galindo, portavoz de Málaga Ahora, ha defendido que la Comisión Europea retire esta propuesta y que los grupos políticos en el Parlamento europeo la rechacen, criticando el papel del Gobierno y el "desmantelamiento" del sistema público de pensiones, algo en lo que ha coincidido Ahumada, quien ha lamentado, además, el "aumento de la precariedad como sistema normal de vida y el poner en manos privadas todo lo que es público".

Ambas formaciones han compartido que a mayor puesta "en manos de lo privado de los servicios públicos, mayor precariedad". Por su parte, la viceportavoz de Cs, Teresa Pardo, ha considerado que el foro para debatir este asunto es el Pacto de Toledo, por lo que se han abstenido en una moción rechazada por el PP y que ha contado con el voto a favor del PSOE.

La socialista Sonia Ramos ha apostado por una UE "solidaria y social", y ha defendido que se dé "dignidad" a los pensionistas. En este sentido, ha señalado que el producto citado "sólo beneficia a las rentas altas, además de alentar la creación de activos financieros tóxicos".

El diputado del PP Francisco Delgado Bonilla ha incidido en que el Gobierno "está igual de preocupado que los pensionistas". "Siempre ha habido preocupación porque hay que garantizar la suficiencia y sostenibilidad del sistema -de pensiones- y hoy no es posible. Antes los que cotizaban pagaban, ahora no es posible porque no hay suficientes cotizantes. El Estado gasta en pensiones más del 40% del presupuesto".

Por otro lado, la moción de Cs para que la Diputación recupere la oficina del antiguo Palacio Provincial de la Marina, en la que se ubicaba una oficina de Unicaja, no ha salido adelante al no aceptar la enmienda planteada por el PP.

Cs reclamaba regularizar la situación del local, que se sacara a concurrencia competitiva y no fuera para la Fundación Unicaja de manera directa. PSOE y PP han coincidido en que retirara la moción, incidiendo en que la entidad lleva a cabo una labor "histórica" en Málaga, según el socialista Miguel Espinosa.

Caracuel ha manifestado que no se trata "de un okupa que ha dado una patada en la puerta", recordando que la caja de ahorros la constituyó la propia Diputación en 1948 y desde 1966 ocupa dicho local: "La Fundación Unicaja ha aportado más a la Diputación en programas culturales o deportivos de lo que costaría el alquiler del local a precio de mercado". Además, ha indicado que el departamento de Contratación está viendo "la posibilidad de continuar dicha ocupación a través del Monte de Piedad".

Otra de las mociones que tampoco ha tenido luz verde, con 23 votos en contra, es de Cs para que el edificio del actual Centro de Arte de la Tauromaquia, que está a la espera judicial para poder ser desalojado pese a la negativa del concesionario, Juan Barco; se destine a un mercado permanente Sabor a Málaga. El presidente de la Diputación, Elías Bendodo, ha señalado que "no se puede legalmente".

También se ha generado debate sobre el reparto del remanente de tesorería de 2017, criticando IU el "recorte del 63 por ciento a los municipios" y el hecho de que se "priorice" dejar la deuda a cero. La oposición, excepto Cs que tiene un acuerdo con su socio de investidura, han lamentado que se les presente un documento cerrado, "rompiendo el consenso" de años anteriores.

Sí ha salido adelante la urgente del PP, con el voto en contra de PSOE, para que la Junta abone a Bancosol lo mismo que el Gobierno le pagaba, 850.000 euros, y no los 175.000 euros que abona ahora el Ejecutivo andaluz.

Los grupos han acordado elevar a Madeca estudiar la despoblación en la provincia, a propuesta del PSOE, y que se diseñe una estrategia. Igualmente se ha aprobado una modificación del plan estratégico de subvenciones para el I Premio Antonio Garrido Moraga, en homenaje al profesor y político malagueño fallecido el pasado enero.