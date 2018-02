El Pleno se alinea a favor del tercer hospital anunciado por la Junta

La Junta de Andalucía sigue sumando aliados en su compromiso de dotar a la ciudad de Málaga de un tercer hospital. Ayer fue el Pleno del Ayuntamiento el que, de manera unánime, mostró su aval al anuncio realizado por la Consejería de Salud. Si bien rebajó el grado de exigencias que días atrás realizó la Diputación provincial a cambio de ceder el terreno necesario para la construcción de estas instalaciones, el acuerdo alcanzado sí subrayaba la necesidad de que el anuncio se concrete con un calendario de plazos y con partidas presupuestarias claras. Asimismo, tal y como reflejaba la moción de urgencia formulada por el Partido Popular, se incidió en la necesidad de que desde la Junta se impulsen acciones, como la dotación de personal suficiente o la mejora de las instalaciones actuales, con el fin de solucionar la "alarmante" situación en la se halla el sistema sanitario en la capital.

"Damos un voto de confianza al anuncio de Salud, pero vamos a estar atentos", advirtió el portavoz del Ejecutivo local, Carlos Conde, quien confió en que el anuncio "no sea una nueva cortina de humo". Sobre ello, recordó lo sucedido hace ahora cerca de diez años, cuando la Administración regional también puso sobre la mesa un proyecto parecido. En esta misma línea de desconfianza, la concejala de Málaga Ahora, Rosa Galindo, fue clara: "mientras no veamos a los celadores por los pasillos no nos lo terminaremos de creer". En el marco de colaboración ofrecido por el Consistorio, se alude de manera directa a la búsqueda y ofrecimiento del suelo necesario para acoger las instalaciones de La Noria, actualmente asentadas sobre los terrenos que serán necesarios para levantar el complejo de 800 camas.

La propuesta final incorporó varias enmiendas de Málaga para la Gente, en el sentido de reabrir las plantas hospitalarias cerradas en la actualidad, y del PSOE, para que en lugar de demandarse exclusivamente un centro hospitalario en la zona Este se hable de "infraestructura sanitaria".

Con ello, según los socialistas, se deja en manos del grupo de trabajo creado para abordar el problema de la sanidad en Málaga la definición de la actuación a desarrollar. Al respecto, Conde aceptó la propuesta pero señaló que lo que no se quiere es que la respuesta a la demanda de la zona oriental sea un centro de salud.

Otras demandas recogidas inciden en que la Junta debe garantizar que la construcción del tercer hospital no va a suponer el desmantelamiento o reducción de las camas del Hospital Regional y en reformar aquellas dependencias del Materno y el Clínico Universitario en las que sea necesario mejorar las instalaciones.