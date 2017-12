El Pleno aprueba que se negocie para resolver el conflicto de los bomberos

El conflicto de los bomberos ha sido debatido en el último pleno del año del Ayuntamiento de Málaga, que ha aprobado, entre otros, por unanimidad, que se consigne una partida presupuestaria en el proyecto de presupuestos de 2018 para solucionar "las deficiencias" de los recursos materiales que tiene a su disposición la plantilla para llevar a cabo sus tareas. Además, ha salido adelante que se negocie para resolver el conflicto, que está a punto de cumplir un año.

Así, de la moción conjunta y urgente presentada por Málaga Ahora, Málaga para la Gente y el edil no adscrito, Juan José Espinosa, ha salido adelante también, con 15 votos a favor, 13 en contra -equipo de gobierno- y tres abstenciones, que se "detenga de inmediato" la apertura indiscriminada de expedientes administrativos y sancionadores".

También ha sido aprobado, con 18 votos a favor y 13 contra, que se dé "efectivo cumplimiento" a los acuerdos adoptados en diferentes sesiones, especialmente aquellas que acuerdan la elaboración y aprobación de un nuevo reglamento. Por su parte, de la moción ordinaria del PSOE, además del punto de la negociación, ha sido aprobado por 15 votos a favor, 13 en contra y tres abstenciones, un punto para que se dé cumplimiento a lo ya acordado.

Mientras se sucedía el debate de la moción, en las puertas del Ayuntamiento se concentraban los bomberos, que han explicado de nuevo sus reivindicaciones. Además, han acudido en un pequeño camión de bomberos con el que han ironizado "solucionan el problema de la escala".

Además, este jueves el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha mostrado a través de su perfil de Twitter, recogido por Europa Press, su apoyo a los bomberos de Málaga "que están hoy reclamando de nuevo unas condiciones laborales dignas".

"No es patriota quien desmantela y precariza unos servicios públicos que garantizan la seguridad de la ciudadanía", ha afirmado, asimismo, Iglesias.

Por su parte, ya en el debate de la moción, que ha estado crispado y que ha venido precedido también de un debate encendido con los trabajadores de Limasa, la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha recordado las numerosas mociones que el Pleno ha aprobado: "Son demasiadas las que se han aprobado para incumplirlas tanto", ha dicho, incidiendo en las "justas reivindicaciones de los bomberos, pero seguimos un año después con el problema abierto en canal".

Torralbo también le ha dicho a Ciudadanos que las líneas rojas que han negociado con el equipo de gobierno para sentarse a negociar los presupuestos "están muy descoloridas y no solucionan el conflicto".

Asimismo ha criticado que se "está dejando en evidencia que no se quiere solucionar. No se dan pasos y la mesa técnica se convierte en disimulo de negociación". De igual modo, en relación con las sanciones, ha insistido en que "quieren que se archiven porque no se sostienen, y porque son injustas y se han utilizado como venganza para aquellos que ejercen su derecho".

Por todo ello, ha dicho al alcalde que "tiene que entender la crispación" del colectivo, porque no se les escucha, pidiendo al equipo de gobierno que "recapaciten y negocien con honestidad" y lamentando "el postureo de negociación, que no es real".

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha manifestado que "hoy además de cumplir años el señor alcalde, también está a punto de cumplirse un año el conflicto" de los bomberos.

Ha resumido, en este sentido, que ha sido un año "de lucha por la seguridad de los malagueños por parte de bomberos, de compromiso servicio publico y pidiendo mejoras en la seguridad, más que mejoras personas", pero también de "solidaridad por parte plantilla, conciencia de clase y de dignidad y ejemplo para el conjunto de la ciudadanía". Frente a ello, ha manifestado, por parte del equipo de gobierno ha sido "de cerrazón, de negarse al dialogo y de una postura autoritaria cuando se intimida a la plantilla con expedientes sancionadores que son indiscriminados y arbitrarios".

Así, ha reclamado que se "cumplan las mociones aprobadas, diálogo, y que dote de medios al servicio de bomberos", además de que se "detenga la apertura de expedientes, que no hace nada más que empeorar situación". "Aquí no gana ni pierde nadie; si se tiene dialogo gana la seguridad de todos", ha sostenido. Por otro lado, se ha referido al reglamento y a su necesaria actualización ya que del que hay "hasta el alcalde era menor de edad en aquella época".

El edil no adscrito, por su parte, ha incidido en que ha sido casi año "de lucha ejemplar", asegurando que el equipo de gobierno "lleva un año haciendo el ridículo con el conflicto de bomberos".

El concejal del PSOE Rafael Gálvez ha agregado que la situación "de deterioro" viene desde 2013 "por la nefasta decisión de la financiación del servicio", lamentando que está "abandonado" por el equipo de gobierno y "sufriendo un desmantelamiento grave y progresivo", además ha lamentado la "criminalización de profesionales".

De igual modo, ha pedido al alcalde que "sean responsables, que solucionen este conflicto", que repercute en la ciudad. "Es necesario que expresen voluntad política para hacerlo", ha concluido.

El concejal de Seguridad, Mario Cortés, ha recordado que hace casi un año "ustedes venían con una moción parecida y hace un año les decía que no tenía sentido lo planteado porque acababa de firmarse el convenio colectivo y no era legal iniciar una negociación".

En este punto, ha continuado, aunque ha sido interrumpido en numerosas ocasiones, "un año después estamos aquí otra vez y sin embargo tengo que decirle lo mismo". Así, ha agregado que este nuevo año en enero se abre de nuevo la mesa de negociación para todos los temas laborales "y a partir de ahora comenzara la mesa del convenio colectivo".

Por tanto, ha reiterado, a primeros de enero comenzara la mesa del convenio colectivo y se tratara la reclasificación y recorte de horas, ha dicho, aunque finalmente no ha podido terminar la intervención por el revuelo; y en su segundo turno ha rechazado hablar para no seguir "con el 'show'". De hecho, el alcalde ha tenido que llamar al orden por la interrupción a los concejales.

El viceportavoz de Ciudadanos, Alejando Carballo, ha mostrado el respeto por el colectivo de los bomberos, al tiempo que ha recordado que la formación naranja ha "forzado" la negociación con el equipo de gobierno para los presupuestos. "Hace falta entendimiento para solucionar este problema, y no crispar más, ni meter mas leña al fuego", ha defendido.