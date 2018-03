El Pleno acuerda investigar a Urbanismo por cientos de infracciones sin tramitar

A poco menos de un año de que culmine el mandato, el Ayuntamiento de Málaga someterá a investigación la gestión de la Gerencia de Urbanismo en materia de disciplina urbanística y seguimiento y control de los miles de expedientes abiertos por infracciones. A esta parte de su funcionamiento se añade la relativa a la tramitación de licencias de obras. Todo ello formará parte del contenido de una próxima comisión de investigación a la que ayer dio luz verde el Pleno del Consistorio gracias al voto mayoritario de los grupos de la oposición.

La creación de este órgano ve la luz ante la propuesta de Málaga para la Gente y el aval del resto de grupos, incluido Ciudadanos, el socio de investidura del alcalde, Francisco de la Torre. El PP, por su parte, optó por la abstención. Esta comisión, que ante el planteamiento del partido naranja tendrá un máximo de tres sesiones y una cuarta de cierre, será la tercera en el presente mandato, sumándose a las que analizaron el fracaso del proyecto de Art Natura y el modelo de Limasa.

Zorrilla tacha a Pomares de "incompetente" y le pide que dimita

El portavoz del grupo proponente, Eduardo Zorrilla, justificó el paso en la falta de "transparencia" del equipo de gobierno en este asunto, toda vez que son numerosas las ocasiones en las que ha reclamado una relación "detallada" de los expedientes abiertos ante infracciones urbanísticas y de aquellos "que han quedado impunes, muchos sin tramitar, otros en los que las causas han caducado o prescrito". "Que no se inicien o no concluyan implica que quedan sin castigar y que haya millones de euros sin ingresar", expuso.

La última relación numérica oficial, aportada por el concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, en la Comisión de Transparencia, confirmaba la existencia de 810 expedientes por infracciones entre los años 2009 y 2016 que fueron archivados después de que las causas que motivaron su apertura caducasen al transcurrir el periodo de cuatro años establecido legalmente. Ese dato equivale al 8% de todos los expedientes abiertos en ese mismo periodo de tiempo.

"Si nos hubiesen dado esa información no estaríamos en este punto; si no tuvieran nada que ocultar tampoco temería esta comisión", le espetó Zorrilla a Pomares, quien consideró que lo que se busca con este foro es "un show mediático" y supone un ataque a los funcionarios de Urbanismo. "Represión, persecución, castigo y afán recaudatorio; es lo que persiguen con esa comisión", llegó a señalar el concejal del PP.

Ante estas palabras Zorrilla contestó con dureza: "no es represión es transparencia y si atacamos a alguien es a usted, el responsable político". Y añadió: "no utilice a los funcionarios como escudo, no se escude en ellos para ocultar su incompetencia (...) lo mejor que podría hacer el alcalde es nombrarle concejal de Derechos Sociales; yo en su lugar dimitiría si tuviese un escándalo de esta magnitud".

Ysabel Torralbo, de Málaga Ahora, puso de relieve como la plantilla de Urbanismo en materia de inspección está integrada por apenas por 5 operarios. "No tienen suficiente para llevar a cabo las actuaciones; algo hay que ocultar cuando no se quiere dar la información; o porque no está bien o es muy chunga", añadió. Alejandro Carballo, de Ciudadanos, avaló la comisión y reclamó que la misma aborde la tramitación de las licencias. Pomares salió en defensa de los trabajadores de Urbanismo, recordando que son ellos los que tramitaron el año pasado más de 3.000 licencias de obras, 900 expedientes por infracciones... "Me va a encantar defenderlos ante estos ataques, con datos erróneos y falsos", añadió.