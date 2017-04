Un Pleno repelente

Nunca antes un insecto tuvo tanto protagonismo; su diminuto tamaño es inversamente proporcional al peso que tiene estos días en la discusión de la ciudad. El mosquito de las marismas, científicamente denominado como aedes caspius, picó ayer a gusto en el Pleno del Ayuntamiento de Málaga, donde su simple mención fue suficiente para que algunos concejales se acalorasen más de la cuenta. Junto con el tono encendido de la discusión sobre el conflicto de los bomberos, que apunto estuvo de provocar el desalojo del plenario, la controversia en torno al mosquito que amenaza a diario a los vecinos de Guadalmar, San Julián, Sacaba, Parque Litoral... alcanzó tonos elevados.

En especial cuando populares y socialistas se increpaban mutuamente sobre si la solución a los problemas denunciados desde hace año y medio por los vecinos es cosa municipal o de la Junta de Andalucía como ente responsable del paraje natural de la desembocadura del Guadalhorce. Sea como fuere, el Pleno, por amplísima mayoría, dio a luz una propuesta para reclamar al Gobierno andaluz que aumente, con la cooperación del Consistorio, las labores de seguimiento y control de la presencia de este insecto, evitando con ello su proliferación.

El acuerdo, que contó el apoyo del PP, Ciudadanos, Málaga Ahora y Málaga para la Gente y el voto contrario del PSOE, agregaba la necesidad de que la Consejería de Medio Ambiente participe en un programa extraordinario y adicional, con el que complementar las tareas que ya viene realizando el Consistorio. Esa acción, según dio a conocer el edil de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, tiene un coste estimado de 80.000 euros, de los que pidió se reparta al 50% entre las dos instituciones.

Una de las novedades de este programa es la aplicación de un tratamiento adulticida sobre las poblaciones de mosquitos adultos. Para ello se plantean dos tipos de actuación. La primera consiste en aplicar insecticida mediante carretilla pulverizadora de 100 litros de capacidad (dirigido a zonas de refugio diurno de las poblaciones de mosquitos culícidos); la segunda, incluye la utilización de un cañón pulverizador montando sobre un vehículo y capaz de lanzar a una distancia de 30 metros. A esta parte del plan, se añade la instalación y mantenimiento de 16 trampas en las instalaciones deportivas y educativas del entorno. La previsión expuesta por el Ayuntamiento es que en el periodo de riesgo alto, concentrado entre los meses de abril y agosto, se efectúen controles diarios.

A la espera de ver la reacción de la Junta ante el envite del Pleno, sí queda claro la percepción que al menos en los socios de investidura existe de que el Gobierno andaluz, en este tema, no hace nada. "El Ayuntamiento está actuando, la Junta no ha hecho nada, ni desbroza, ni trata", dijo Jiménez, para quien la única acción de la Consejería de Medio Ambiente fue "hacerse fotografías". En un discurso algo más conciliador, el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, abogó por una moción "constructiva", dado que a los vecinos afectados "no les importa de quién es la competencia". Por su parte, la concejala del PSOE Begoña Medina afeó a ambas formaciones que lejos de buscar la resolución del problema lo que pretendían era "confrontación".

El arranque del debate sobre los mosquitos estuvo marcada por las intervenciones de dos representantes de los vecinos de las zonas afectadas por el insecto. Noelia Millán, vocal de Ampa del colegio Julio Caro Baroja, reclamó "soluciones eficaces que terminen con las plagas y un plan de prevención". "Tenemos un auténtico problema de salud pública, hay más de 1.200 niños afectados, cuya seguridad está en sus manos", insistió, al tiempo que añadió: "que se pongan de acuerdo, que aclaren qué competencias son de cada uno, dialoguen y busquen soluciones; no nos usen como armas en sus guerras". En la misma línea, Luis Jesús Muñoz Rodríguez, presidente de la Asociación Los Sacabeños, dijo que los vecinos se encuentran "con una pelota que no hemos lanzado pero nadie sabe de quién es esa pelota; ustedes tienen la solución para que todos sus vecinos dejen de tener este problema".