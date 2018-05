El Pleno reprueba al concejal de Seguridad por sus "imputaciones falsas" a bomberos

El conflicto de los bomberos, que llevan más de un año en huelga, ha vuelto a colarse en el pleno de Málaga. Así, entre otros, ha salido adelante, con 18 votos a favor y 12 en contra, reprobar al concejal de Seguridad, Mario Cortés, por "sus imputaciones falsas" a la plantilla y el comité de huelga de los bomberos. Por su parte, Cortes ha pedido disculpas "si por mis declaraciones ha dado la impresión de que he criminalizado a la plantilla, es un colectivo al que tengo respeto".

También se ha aprobado, entre otros, instar al cumplimiento inmediato de las obligaciones legales del equipo de gobierno del Ayuntamiento en materia de negociación con el comité de huelga, por ser este órgano representativo de los funcionarios en huelga, con independencia de los ámbitos en que se plasmen los acuerdos que se puedan alcanzar con dicho comité.

Asimismo, de la moción conjunta de Málaga Ahora y Málaga para la Gente también ha vuelto a salir adelante, entre otros, con 18 votos a favor y 12 en contra cumplir los acuerdos plenarios aprobados en relación con el reglamento.

La portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, ha criticado que "no se están respetando los servicios mínimos y no se garantiza la huelga en condiciones al colectivo de bomberos". "Es muy duro decir que el que más trabaja, para que todo quede garantizo, con esos no se negocia y se pone la seguridad de malagueños en peligro", ha advertido.

Para Torralbo, "se están vulnerando los derechos" y ha lamentado los expedientes que se está abriendo a la plantilla: "la guerra sucia sigue contra unos funcionarios que están cumpliendo", ha dicho. Eso sí, ha advertido de que "no se van a rendir porque es cuestión moral, ética y de decencia y no sólo para ellos, también por la seguridad de los malagueños".

Ha dejado claro que "no podemos abandonar a este colectivo" y ha vuelto a criticar que "no se está haciendo nada por resolverlo". Por último, ha pedido al alcalde, Francisco de la Torre, que "se haga cargo y presuma de ser capaz de resolver el conflicto".

Por su parte, el portavoz de Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha criticado que tras más de un año en huelga, ni tan siquiera el equipo de gobierno se ha sentado a negociar y "la vía emprendida ha sido la del desprestigio de estos funcionarios y criminalizarlos".

Así, ha dicho que la "vía de desprestigio y criminalización de los bomberos no ha servicio para nada, salvo para enquistarlo, y ha tenido un efecto al revés de lo que el equipo de gobierno buscaba". Pese a ello, ha continuado Zorrilla, "siguen con esa misma estrategia". Por ello, ha exigido que se negocie con la plantilla.

Por su parte, Cortés ha incidido, frente a las críticas al alcalde de que no soluciona la huelga, que la responsabilidad de solucionar el conflicto "es mía, porque es la delegación que ostento".

De igual modo, en relación con sus declaraciones en los medios, ha vuelto a pedir disculpas "por si ha dado la impresión de que he querido criminalizar a la plantilla; es un colectivo le tengo respeto y evidentemente todas y cada una de sus intervenciones se realiza con profesionalidad". Por ello, ha querido dejar constancia de su respeto y reconocimiento al trabajo de los bomberos: "no pretendo criminalizar a la plantilla".

En este sentido, la oposición ha valorado que, tras más de un año, haya tenido palabras de disculpas con los bomberos, aunque han dicho que "no se puede quedar en un gesto y no le redime de todo lo anterior".

Por otro lado, el edil de Seguridad ha dicho que ha habido "avances" sobre sus reivindicaciones, asegurando que ya está en negociación el convenio colectivo y también se ha convocado una reunión sobre el reglamento.

Sobre los expedientes disciplinarios, ha dicho que corresponde a instructor y ha sido criticado por la oposición de izquierdas, al entender que hay cuestiones políticas. De igual modo, ha afirmado que, como ha pedido el juez, se hará un protocolo de llamadas en caso de situación de emergencia.

Por su parte, el concejal del PSOE Rafael Gálvez ha advertido al regidor de que "la mano tendida para solucionar la huelga no es seguir expedientando a los bomberos", preguntándose "dónde está el diálogo". Asimismo, ha presentado varias enmiendas que han sido aceptadas.

También ha exigido que el alcalde se disculpe con los bomberos "porque es el máximo responsable de los Recursos Humanos de este Ayuntamiento". "Se ha criminalizado y se sigue criminalizando a los bomberos y la prueba está en los últimos expedientes. No maltraten más a los bomberos y solucione ya el conflicto, que está en sus manos", ha concluido.

Por su parte, el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha criticado que "por desgracia" no se termina nunca de solucionar este conflicto. "El dialogo en democracia no debería ser negociable y cuanto menos sentarse para tratar el tema", pidiendo, por tanto, "entablar diálogo y poder llegar a puntos de encuentro".

Por último, el concejal no adscrito, Juan José Espinosa, ha criticado, incluso, que el comité de huelga no ha sido reconocido desde primera hora y "se ha tratado de ningunearlos con insinuaciones de que la huelga no existía", ha concluido.

Por otra parte, el Pleno ha aprobado por unanimidad instar al Gobierno a aumentar las partidas destinadas al corredor mediterráneo en sus diferentes tramos para el presente ejercicio presupuestario de 2018, así como en años venideros; además de que se incluya otra inversión para el soterramiento de las vías del tren del puerto.

También de la moción urgente presentada por el PSOE ha salido adelante por unanimidad el tercero de los puntos que pide instar al Ejecutivo central a que incluya una partida presupuestaria "suficiente" en los Presupuestos Generales del Estado para la conexión ferroviaria de altas prestaciones entre Málaga y la Costa del Sol, aceptando los socialistas las enmiendas planteadas por los grupos en la que pedían no definir el modelo ferroviario, pero sí que sea siempre "con las mejores prestaciones posibles".

En concreto, del soterramiento de las vías del tren del puerto ha salido adelante tanto el punto de la moción del PSOE como el de Málaga para la Gente, con una propuesta de enmienda de Ciudadanos aceptada en la que pedía un estudio técnico en el que se refleje el retorno económico de dicha inversión.

Asimismo, de la moción de Málaga para la Gente ha salido adelante instar al Ministerio de Fomento a la modernización del trazado para el tráfico de mercancías y el soterramiento del tren de mercancías al puerto, para permitir la carga y descarga de contenedores, así como la expedición de trenes desde el interior del mismo.

El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha defendido el corredor mediterráneo como un proyecto "muy importante" para la ciudad de Málaga "y para no quedarnos fuera del futuro del transporte de mercancías", recordando el movimiento social generado que impulsa la ejecución con la mayor rapidez y criticando que "el PP no quiere invertir ni desarrollarlo".

Pérez también ha exigido el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que sea "exigente con el Gobierno del PP", al tiempo que ha criticado que De la Torre "siempre tiene un discurso en la boca, pero sólo para señalar a la Junta". "Es incapaz -en referencia al regidor- de señalar las grandes necesidades de infraestructuras de la ciudad".

Ha vuelto a criticar que los PGE es "una tomadura de pelo para Málaga", lamentando que al PP "no le he escuchado decir una palabra en beneficio de Málaga y exigir a los ministros, además de que vengan de vacaciones de Semana Santa, que Málaga sea capital de sur de Europa".

Para Pérez, "hay que enterrar la bandera del agravio permanente", ya que "es importante empezar a hablar de colaborar", volviendo a pedir a De la Torre, que le exija al Gobierno del PP "lo que es de justicia para Málaga".

Por último, ha recordado que no ejecutar el corredor mediterráneo "es estrangular" a Andalucía y Málaga. "Si el puerto de Málaga no está conectado por eje del mediterráneo, es un eje estrangulado, y no nos convertiremos en la tercera ciudad del país". "Ustedes -el PP- están en el pasado, en la agotamiento permanente, son un equipo de gobierno a la fuga, con unos concejales que se van y otros que buscan irse", ha advertido.

Por su parte, el portavoz del Málaga para la Gente, Eduardo Zorrilla, ha defendido que el puerto "es vital para la economía de la ciudad y de toda la provincia", añadiendo que en los últimos años "nada se ha invertido en la conexión ferroviaria".

"El Gobierno central y la Autoridad Portuaria en lugar de fomentar usos productivos, juegan al Monopoly a través de concesiones privadas para centros comerciales, faraónicos proyectos especulativos o futuros modelos de urbanización del Muelle San Andrés o el de Heredia", ha criticado, lamentado que la "deficiente conexión" ferroviaria "resta competitividad" al puerto y al empleo.

Según Zorrilla, la conexión ferroviaria del puerto permitiría, entre otros, mejorar el tráfico de mercancías, lo que crearía "miles de empleos e impulso para la economía malagueña". Por otro lado, ha vuelto a criticar, tanto desde Málaga para la Gente como desde IU, que el Gobierno ha tenido "paralizado" el soterramiento desde 2010, cuando el proyecto fue aprobado, recordando la enmienda planteada por Unidos Podemos a estos PGE de 2018. "No queremos que esto se siga eternizando", ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha incidido, en primer lugar, en que lo importante de los PGE, "además de las inversiones, es que hay presupuestos generales", ya que "suponen ventajas en relación con las pensiones o la equiparación general entre Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, entre otros".

De igual modo, ha asegurado que, además del componente social, el PGE "eleva las inversiones, no sólo de Málaga, también en Granada o Almodóvar del Río (Córdoba), y eso nos interesa", ha defendido.

Como réplica a las críticas del portavoz del PSOE, De la Torre ha hecho hincapié en que "yo los intereses de la ciudad los llevo por encima de cualquier consideración política", recordando, además, las exigencias, peticiones y "presiones" tanto a la Junta como al Gobierno central.

En segundo turno, Pérez ha pedido a De la Torre que le diga "un ejemplo claro de cuándo se ha enfrentado al Gobierno de Rajoy", añadiendo que "lo que siempre he visto es que va de independiente, pero todo es postureo porque hace lo que le dice el PP y he echado en falta que tenga la valentía y el arrojo de defender algo que es bueno para Málaga". "Es incapaz de exigir lo que es bueno para Málaga; esta es la realidad", ha dicho el portavoz del PSOE.

"Somos elegantísimos con unos y otros -ha dicho De la Torre en alusión al Gobierno y a la Junta-, pero presionamos por igual y con colaboración y lealtad institucional cuando hay que hacerlo"; no obstante, Pérez le ha reprochado al alcalde que cuando se dirige al Gobierno del PP "le da pequeños pellizcos: usted se vuelve lobo feroz para enfrentarse a la Junta con su bandera del agravio y es incapaz de exigir al Ejecutivo inversiones necesarias para ser competitivos".

Por otro lado, sobre el soterramiento del tren del puerto, el alcalde ha estado de acuerdo en que hay que terminar ese proyecto, que "es bueno e importante", pero ha dicho que es necesario actualizarlo, "corrigiendo" algunos aspectos como la pendiente, entre otros. En este punto, ha indicado que a la iniciativa el Ayuntamiento "ha aportado y lo haremos".

Ysabel Torralbo, portavoz municipal de Málaga Ahora, ha criticado por su parte que el patrimonio del puerto se está "desperdiciando a low cost y se olvida lo que es un puerto, años y siglos de comercio". "La necesidad de dar impulso con esa infraestructura ferroviaria sorprende hoy en día, tras los miles de millones derrochados en España, con esas infraestructuras megalómanas en cada rincón del país y ahora no hay recursos para hacer lo realmente necesario", ha lamentado.

En ese sentido, ha criticado que "han preferido derrochar, y ahora, alcalde, tiene la posibilidad de decir al Gobierno que realmente la ciudad necesita esa inversión; pero no se le pide, se les invita -a los ministros- en Semana Santa, al postureo".

Por su parte, el viceportavoz municipal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, ha recordado que no es la primera vez que se debate el soterramiento del tren del puerto y que los PGE "incorpora una partida, muy pequeña, para hacer el estudio previo, que ya se hicieron, pero es cierto que es lógico la actualización del proyecto".

"Esperamos que esto sean los cimientos de una obra que pueda ser una realidad algún día", ha añadido, mostrando también la posición a favor de Cs en relación con el corredor mediterráneo.