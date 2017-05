Podemos denuncia ante la Fiscalía el funeral del exministro franquista Utrera.

El grupo parlamentario de Podemos Andalucía ha presentado hoy una denuncia ante la Fiscalía por un delito de odio en "los actos de exaltación franquista" que se produjeron -según detalla- con motivo del funeral del exministro José Utrera Molina, el pasado 22 de abril en Nerja (Málaga).

El parlamentario autonómico de Podemos por Granada Jesús de Manuel Jerez, que ha registrado la denuncia en la Fiscalía, ha explicado a los periodistas que durante el funeral del que fuese vicepresidente en gobiernos de Francisco Franco hubo "un acto de exaltación franquista", con la interpretación del himno falangista "Cara al Sol".

Asimismo, ha relatado que se corearon consignas de homenaje a Franco y al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, así como al propio Utrera Molina, "que estaba investigado por la justicia argentina".

Jerez ha afirmado que existe base en el Código Penal para denunciar lo sucedido como un delito de odio, penado de entre uno y cuatro años de cárcel, "porque se rinde homenaje a un dictador como Franco y a la ideología que lo sustentó, la Falange, que se caracterizó por exterminar a todo lo que iba contra ella".

Podemos ha pedido que se cite como testigos para investigar los hechos al exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, yerno de Utrera Molina, y al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que estuvieron presentes en el funeral.

Jerez ha asegurado que la actuación de Ruiz-Gallardón no fue "aceptable políticamente", y ha argumentado que se puede entender que el entierro de su suegro no fue el mejor momento para realizar manifestaciones públicas de rechazo de lo que ocurrió, pero ha tenido mucho tiempo después para distanciarse "y no lo ha hecho".

"Pensamos que no es posible aceptar la naturalización del fascismo como si eso hubiera sido algo natural, y no lo fue; no podemos resignarnos a que se quede en la historia como algo normal y natural y como algo que se puede exaltar en cualquier momento, en cualquier acto público, y es más, con la presencia de un exministro de Justicia", ha indicado.

Podemos ha aportado como prueba un vídeo del acto a la salida del féretro de la iglesia de San Miguel de Nerja, cuando un grupo de personas entonó el "Cara al sol" al tiempo que alzaban los brazos.

Jerez ha mostrado su preocupación por las declaraciones de la Abogacía del Estado en las que se restaba importancia a lo sucedido porque había sido un acto privado en el que no hubo alteración del orden público.

"La cuestión de orden público no puede ser el único argumento, ya que se hizo en plena calle y cumplir la ley no sólo supone evitar que haya altercados violentos, sino que significa prohibir actos de exaltación fascistas", ha declarado.