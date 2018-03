La Policía Local precinta parte de las instalaciones del bar de la Casa Invisible

La Policía Local de Málaga acaba de precintar parte de las instalaciones del bar de la Casa Invisible tras la emisión de cierre por parte del área de Sanidad del Ayuntamiento. La actuación se produce después de que unos análisis realizados por el área de Sostenibilidad Ambiental del agua detectasen trazas de la bacteria Escherichia Coli, es decir, de restos fecales.

Esta circunstancia motivó la emisión de un decreto de cierre que esta misma tarde ha sido comunicado por los agentes policiales, que han procedido al precinto. Así lo ha confirmado el concejal de Seguridad, Mario Cortés, quien ha aclarado que esta medida no afecta a la parte cultural de la Casa Invisible. “Ese espacio puede seguir funcionando, pero no como bar de copas, por no cumplir con las condiciones mínimas”, ha afirmado.

La acción municipal tiene lugar apenas unas semanas después de que la Junta de Gobierno Local activase el procedimiento administrativo mediante el que recuperar el dominio sobre el edificio, ocupado de manera irregular en marzo de 2007. A finales de 2014 la Gerencia de Urbanismo emitió una orden prohibiendo expresamente la celebración de actos de libre concurrencia en su interior por la situación de inseguridad de ciertas instalaciones.

Desde el equipo de gobierno del PP se justificó la decisión de recuperar el inmueble en la existencia de numerosos incumplimientos por parte del colectivo, al tiempo que se subrayó la apertura de 103 actas de denuncia por parte de la Policía Local en nueve años. Entre los motivos de estas intervenciones se aludió a que el establecimiento carecía de licencia de apertura, de hojas de reclamaciones, de seguro de responsabilidad civil y de permiso de música, así como por permitir el consumo de bebidas alcohólicas a menores y por incumplimiento del decreto de clausura.