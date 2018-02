La Policía Local recuperó el pasado año 251 animales y denunció a 27 tiendas y clínicas

Efectivos del Grupo de Protección de la Naturaleza (Grupona) de la Policía Local de Málaga inspeccionaron durante el pasado año 62 establecimientos, de los que 35 se encontraban en regla y se denunció a los 27 restantes por infringir la normativa en alguno de sus preceptos. En total, los agentes recuperaron 251 animales. Los establecimientos referidos son de venta de animales de compañía, clínicas veterinarias, centros de estética y centros de adiestramiento, según explicaron desde la Policía Local a través de un comunicado. Entre las infracciones corregidas, en nueve casos los centros no estaban inscritos en el registro municipal, en seis no disponían de programas de desinfección y desinsectación y en cuatro carecían de licencia de apertura o declaración responsable.

En otros casos no tenían el libro de registro a disposición de la administración, no estaban en posesión de certificado de núcleo zoológico o no tenían en lugar visible documento con el número de inscripción en el registro municipal. Por otro lado, recordaron que los agentes recuperaron durante el pasado año 2017 un total de 251 animales de diferentes especies, algunos de los cuales gozan de una especial protección.

Los animales capturados por los policías locales fueron trasladados al Centro Zoosanitario municipal. En concreto, entre los animales había dos águilas, un búho, dos buitres, nueve camaleones, 14 cernícalos, siete chotacabras; un cormorán, tres cotorras, un cuervo, 23 culebras, tres erizos, una focha, una gallina, cuatro gallos, 62 gatos, 22 gaviotas, cuatro garcetas comunes, un gorrión, dos halcones, un hurón, una jineta, una lechuza, tres mirlos, un murciélago, una oveja, tres palomas, 41 perros, 14 patos, una tórtola, cinco tortugas, y 16 vencejos.

Por otro lado, explicaron que la XIII Gala de Premios Málaga Voluntaria organizada por el Área de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Málaga reconoció la labor del Grupo otorgándole el 'Premio a Protección del Medio Ambiente' "por su gran esfuerzo, dedicación y trabajo orientado a la protección de los animales, garantizando la vida e integridad de estos así como por su colaboración con la Sociedad Protectora".