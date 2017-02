La Policía actúa en una pelea en un partido de niños de 12 años

La violencia ha vuelto a salpicar al fútbol base malagueño. La Policía Nacional tuvo que intervenir el pasado sábado a mediodía tras producirse una pelea entre padres de los jugadores de equipos que disputaban un partido de la categoría cuarta andaluza infantil, con niños de 12 y 13 años. En palabras del presidente del Atlético Juval, Manuel Díaz, algunos progenitores "tuvieron sus más y sus menos" después de que el entrenador de la Fundación Chelsea F.C hiciera, dijo, un "corte de manga" a los espectadores. Una actitud que, destacó, ha sido reflejada en el acta arbitral y no "excusa" los hechos que, a renglón seguido, se originaron.

El portavoz del citado club afirmó que, por su parte, ya se han "tomado medidas" al respecto. "Hemos hablado con el entrenador y con el delegado para que esto no se repita bajo ningún concepto. Yo no estaba allí pero creo que siempre se puede hacer algo", apostilló. Según el testimonio aportado por el progenitor de uno de los futbolistas que jugaban en el Chelsea, Vicente de La Lastra, el desencadenante fue el gol que marcó este equipo en el último minuto. Al parecer, en un momento dado lanzaron desde la grada "una lata de cerveza llena" al entrenador, al que no llegó a impactar pero que, matizó, "pasó cerca de uno de los niños". "Se metió un padre y hubo una pelea muy desagradable. Los dos resultaron heridos. Llamamos a la Policía", relató. Asimismo, precisó que fueron varias las personas que "insultaron y amenazaron al árbitro".

El progenitor criticó además el hecho de que su hija pequeña tuviera que presenciar cómo "dos adultos sangraban y se amenazaban de muerte". "Empezaron a empujarse, fue una pelea en toda regla. Acudió el 061. Queremos seguir jugando al fútbol y que sea una experiencia de familia", destacó. Su intención no es otra que pedir una solución a la violencia en el fútbol base, donde el "descoloque, a diferencia del profesional, es completo". "No pretendo culpar a nadie, sino que no vuelvan a ocurrir aconteciomientos tan penosos. Quiero darle difusión a un problema que es muy grave", insistió este padre, que aboga también por crear "un sello de calidad con buenas prácticas en el fútbol", al que espera que se unan varios clubes. En este sentido, resaltó que el equipo en el que juega su hijo está haciendo "un trabajo fantástico". "Los educan a través del deporte. A principios de año firmamos un código por el que no podemos insultar al árbitro", afirmó.