La Policía alerta de otro repunte de llamadas sobre falsos secuestros

La Policía Nacional alertó ayer sobre la detección en Málaga de un nuevo repunte de llamadas de teléfono comunicando falsos secuestros virtuales, una modalidad de estafa telefónica en la que se busca generar una situación de bloqueo y angustia en el interlocutor, haciéndole creer que un familiar cercano ha sido secuestrado y que será torturado si no paga de forma inmediata el rescate exigido, según informaron ayer desde la Policía Nacional.

En esta modalidad delictiva los falsos secuestradores pretenden, desde el primer momento, intimidar a la víctima para conseguir que ingrese el dinero antes de que finalice la llamada telefónica y pueda comprobar la información. Los efectivos han advertido de que si algún ciudadano recibe una de estas llamadas desde un número privado o desconocido, desconfíe y contacte de inmediato con la Policía Nacional. El modo de operar de estos estafadores consiste en efectuar llamadas de manera indiscriminada, preferiblemente a teléfonos fijos, de potenciales víctimas y en el momento en que estas descuelgan les comunican que un familiar está secuestrado.

Los investigadores apuntan a que cuando una llamada les produce resultados positivos, los delincuentes continúan telefoneando a los números sucesivos. Esto explica que varias víctimas se concentren en los mismos barrios o localidades, informaron las mismas fuentes policiales. Especialistas en secuestros y extorsiones de la Policía Nacional han insistido en que si reciben una de estas llamadas desde un número privado o desconocido desconfíe, mantenga la calma y trate de localizar al familiar supuestamente secuestrado. Inmediatamente también les recomiendan contactar con la Policía Nacional a través del 091 o en cualquier comisaría.

María Isabel Ybernón, vecina de San Pedro de Alcántara, fue una de las víctimas de esta estafa el pasado mes de septiembre. Recibió la primera llamada mientras almorzaba. Al otro lado del teléfono oyó la voz "muy angustiada" de una persona que fingía ser su hija. "Pero, nena, ¿dónde estás?", preguntó ella. "Cuando oí que me decía: 'Madre, me han secuestrado, me han metido en un coche', supe que no era mi hija. Ella no me llama así, pero el susto te lo llevas. Se me cortó la digestión".