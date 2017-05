La Policía desaloja la casa del artista Emi Bonilla

La mañana de ayer se despertó con una desagradable sorpresa para el artista malagueño Emi Bonilla, de 84 años de edad. Sin previo aviso, según cuenta el cantante, la Policía Local irrumpió en el domicilio y comenzó a desalojar su vivienda. El hombre asegura que ni su hermana ni él estaban en casa cuando esto sucedió. Fue una vecina la que avisó a la mujer y esta le llamó. "Yo estaba en el Ayuntamiento porque quería hablar con el alcalde y me ha llamado mi hermana para decirme que la Policía estaba desalojando nuestra casa", contaba Bonilla a este diario.

La circunstancia tiene su origen en el pasado mes de diciembre cuando las lluvias provocaron el deterioro de una parte del muro de la casa-tablao -situada en el número 52 del Paseo de Salvador Rueda- en la que reside el artista junto a una de sus hermanas. Después de la inspección, la Gerencia Municipal de Urbanismo declaró el inmueble en estado de ruina y ordenó su demolición, "ante peligro de derrumbe y por seguridad", apuntaron desde el Consistorio.

Tras el desalojo se plantea la posibilidad de que el derribo se haga este lunes

Fue a finales de la semana pasada cuando le informaron al artista de que en los días previos se llevaría a cabo la acción de derribo y entonces se formó un revuelo. Bonilla aseguraba que su casa no había sufrido ningún desperfecto y que la parte afectada era la del tablao que, aunque contigua a su hogar, son independientes. "Si tiran el tablao abajo mi casa seguiría igual", declara. Por otro lado, argumenta que el inmueble disponía de un seguro que podría hacerse cargo de los desperfectos. Sin embargo, desde Urbanismo objetaron esa opción puesto que el espacio está declarado como "zona libre", lo que prohibe la realización de obras.

Ante la inconformidad de la situación, el artista no se quedó quieto. Tampoco lo hicieron los ciudadanos que lo conocían y el viernes pasado iniciaron una partida de firmas para evitar el derrumbe. Igualmente, este mismo lunes, Bonilla se presentó en el Ayuntamiento junto a su abogada, Rosa Roldán, para presentar la partida de firmas junto a unos informes que señalaban la nulidad de la demolición. Fue entonces cuando les informaron que la demolición, por ser declarada en estado de ruinas, correría a cargo de la familia, una cuantía de algo más de 25.895 euros, una cantidad que difícilmente pueden ser costeada por la familia. De no ser así, según informaron a la familia desde Urbanismo, se procedería al embargo de las propiedades de la dueña de la casa, en este caso a la hermana mayor del artista, Fuensanta Bonilla.

Tras el derribo, obviamente, el malagueño tendría que buscarse un nuevo alojamiento. Para ello el Ayuntamiento le ofrece la ayuda de emergencia para alquiler de vivienda, unos 1.800 euros. "Eso le dará para dos meses a lo sumo. Emi tiene una pensión no contributiva, de poco más de 300 euros", informaba la abogada.

No dispuestos a darse por vencidos, Rosa Roldán y Emi Bonilla pidieron una cita con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, para intentar poner solución a la situación. El encuentro se realizaría el martes pero De la Torre no pudo acudir. En su puesto, José Ramón Fernández García, director técnico de Alcaldía y Leonor Muñoz Pastrana, la jefa de licencias y conservación, asistieron. El resultado de la reunión, contaba Roldán, quedó en que se estudiaría las posibles ayudas que se le podrían facilitar al artista. Aunque no se descartó que el proceso de demolición. Por su parte, Bonilla se negaba por completo a abandonar su hogar. "Yo no me muevo de mi casa", subrayaba en los días anteriores el hombre.

Parece que de poco han servido sus reclamos puesto que ayer la policía, sin previo aviso, entró ayer en la propiedad y comenzó a desalojar las pertenencias. La situación se plantea difícil y según les informaron es posible que el lunes se lleve a cabo la demolición de la casa.