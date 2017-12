La Policía ha multado a 637 prostitutas y solo a 24 clientes en la capital

La práctica de la prostitución sigue creciendo en Málaga, como reflejan los datos del número de sanciones impuestas a prostitutas y constatan las asociaciones que prestan apoyo sanitario a las personas que, en su mayoría mujeres, ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero. Hasta mediados del mes de noviembre, la Policía Local de Málaga ha interpuesto 637 denuncias a las prostitutas por ofrecer servicios sexuales en la calle, una cifra que duplica con creces las 304 presentadas por este mismo motivo el pasado año.

Contrariamente al aumento de las multas a quienes ofrecen estas prácticas, los clientes no salen tan mal parados. Hasta mediados de noviembre se han presentado 24 multas a personas pilladas in fraganti solicitando los servicios de prostitutas. El pasado año fueron 31 los multados hasta el mes de noviembre. La policía no puede sancionar a alguien que ronda con un coche una zona habitual de trabajo de este colectivo, sino sólo cuando la mujer o el hombre que se prostituye se monta en el vehículo. Lo que sí ha bajado de forma considerable en el último año ha sido el número de personas sorprendidas realizando actividades sexuales en la vía pública. A lo largo de este año han sido 58 las personas multadas por este motivo, cuando en 2016 la cifra fue de 165 en el mismo periodo.

El Ayuntamiento aprobó una ordenanza en 2013 para quitar la prostitución de la calle

En total las multas o sanciones ascienden a 719 a lo largo de este año, cuando en todo el 2016 fueron 549, de las que 49 se produjeron en el mes de diciembre. Gran parte de la actuación en esta materia se realiza a petición de los ciudadanos que denuncian las prácticas cuando las presencian, pero también fruto de la actuación de la Policía, que se rige por la Ordenanza para la Garantía de la Convivencia Ciudadana y la Protección del Espacio Urbano de Málaga, aprobada en 2013, que prohibe las prácticas sexuales y el ofrecimiento, solicitud, negociación y aceptación directa o indirecta de servicios sexuales en la vía pública, "cuando estas prácticas afecten a la convivencia ciudadana". Ello se refiere a que están a menos de 200 metros de zonas residenciales o parques y centros educativos.

Que la prostitución ha crecido en Málaga es una impresión que tienen colectivos como Médicos del Mundo, con 20 años de trabajo junto a las mujeres que ejercen la prostitución. El aumento se ha notado, aseguran, no tanto en el número de mujeres que se ofrecen en la calle, como en las que prestan los servicios en clubes y locales de alterne. "De un tiempo a esta parte ha aumentado y sobre todo el número de mujeres españolas", asegura uno de los miembros de Médicos del Mundo, Elías Ruiz.

Las causas de que cada vez haya menos prostitutas foráneas y aumenten las locales se explica en la crisis económica, que ha hecho que muchas mujeres regresen a sus países de origen y otras nacidas en España se vean abocadas a estas prácticas por necesidad.

La prostitución en Málaga se localiza preferentemente en dos puntos: el polígono del Guadalhorce y la zona del centro aledaña con la calle Córdoba, donde estas prácticas son más comunes durante la madrugada. Médicos del Mundo ha atendido en el último año a un millar de personas en la capital y en clubs de alterne de la provincia, sobre todo en labores de prevención socio sanitaria, o la realización de analíticas para controlar enfermedades contagiosas con la práctica sexual. En los casos en que se detecta un brote de alguna enfermedad, esta asociación solicita la intervención del dueño del local o, en caso contrario, pone en marcha una alerta de salud pública.

Ruiz no cree que las medidas policiales vayan a acabar con el fenómeno de la prostitución en la calle, como se propuso el Ayuntamiento de la capital con campañas de concienciación y la posterior aprobación de la ordenanza municipal. De hecho, la mayoría de las sanciones impuestas no llegan a ser pagadas, como reconocen desde el propio Ayuntamiento. Las causas son que muchas de estas mujeres son insolventes o bien carecen de domicilio o residencia conocida. Además, Médicos del Mundo, en colaboración con el Colegio de Abogados de Málaga, montó un servicio para facilitar los recursos de estas sanciones y, según Ruiz, los juzgados los están admitiendo a trámite.

La prostitución es una práctica alegal, de forma que nonadie puede ser detenido por ello, pero si sancionado por una infracción administrativa. La mayoría de las multas obedecen a faltas leves y pueden ser de hasta 750 euros. En los casos de infracciones graves las multas pueden ir desde los 751 euros hasta los 1.500. En la ordenanza se establece también que lo recaudado por este concepto se destinará a pagar programas de formación y empleo para las personas que ejercen la prostitución.