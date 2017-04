La Policía pierde 500 agentes en cinco años por jubilaciones y traslados

La Policía Nacional ha perdido en los últimos cinco años unas 500 plazas en Málaga y provincia debido, en su mayoría, a las jubilaciones y traslados que no han sido cubiertos por los cupos de reposición, según fuentes policiales. La secretaria del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Mariló Valencia, que eleva a 600 esta cifra, explica que desde 2013 solo se sustituye a un 10% de los que se marchan. La plantilla actual, según las estadísticas que maneja, es un 20% inferior a lo estipulado en el catálogo de puestos de la dirección general de este organismo. De ahí que solicite impulsar un estudio acerca de la realidad social de las diferentes plantillas "que no se hace desde 2008" y se actualice dicho documento, lo que se traduciría en un mayor número de agentes.

La merma de efectivos obliga -subrayan los representantes sindicales consultados- a derivar servicios a la Policía Local por la sobrecarga de los funcionarios, que en palabras de la portavoz del SUP, tienen que incorporarse al trabajo en su día libre si la prioridad del servicio así lo requiere o doblar la jornada.

La escasez, según los sindicatos, implica a veces el desvío de avisos a la Policía Local

La posible solución en la que los sindicatos coinciden es que el Ministerio del Interior cree una bolsa de servicios extraordinarios con la que compensar no solo el déficit que genera el retiro anticipado y la llegada de los funcionarios de nuevo ingreso sino también el esfuerzo que, defienden, están realizando tanto los policías como sus familias. "Hay que elogiar la profesionalidad de los compañeros. Parece mentira que salgan adelante las intervenciones. Se está haciendo un sobreesfuerzo continuado, pero en algún momento la Administración tendrá que abordar el problema", asevera Susana Corrales, secretaria general de la Unión Federal de Policía (UFP) en Málaga, que aboga por una mayor optimización de los recursos. En este sentido, la portavoz del SUP añade que se trataría de "premiar el sacrificio con un complemento económico, y no solo con tiempo libre, ya que siempre prima la necesidad del servicio".

El portavoz del Sindicato Profesional de Policía (SPP), Jesús Andrés, teme que el panorama pueda agravarse esta Semana Santa, para la que no espera refuerzos y en la que, recalca, participan efectivos de todas las comisarías. "Los distritos se quedan al mínimo, prácticamente inoperativos, con muy poco personal. Se está perdiendo eficacia y calidad", asegura.

Actualmente, explica, se ha reducido el número de vehículos policiales que atienden a los ciudadanos en la calle y hay también "menos policías investigando los hechos delictivos", de forma que en épocas de mayor afluencia "se acaparan todos los agentes disponibles" y el resto de servicios "se quedan muy mermados".

La misma impresión comparte Juan Carlos Gil, secretario regional de Andalucía Oriental de la Confederación Española de Policía (CEP), quien subraya lo "alarmante" de que el grupo que hasta hace unos meses se ocupaba de los hurtos en el centro de la capital haya "desaparecido para potenciar Seguridad Ciudadana", a donde se incorporan agentes de las unidades específicas. "Estamos reduciendo los distritos al mínimo", sostiene.

En otros puntos de la provincia, la escasez de funcionarios, indica la secretaria de la UFP, también es notoria. "Estepona tiene casi un 20% menos de los agentes que necesita. Es una población que se duplica en verano, mientras que en Fuengirola, a veces, se triplica. La falta se acentúa aún más", remacha.

Las perspectivas de cara a los próximos ejercicios tampoco son halagüeñas. "La tasa de reposición va a llegar tarde y no mantendrá los efectivos necesarios para los servicios que hay actualmente. Aun así, la situación actual es mejor que la de dentro de dos o tres años, que van a ser duros porque se irá reduciendo el número de agentes en toda España. La cifra de 2017 no se recuperará hasta 2020", resalta el portavoz del Sindicato Profesional de Policía (SPP).