"La Policía me lo ha dado todo; en una vida he podido vivir varias vidas"

Cuesta imaginar a Juan Titos con pelo largo y rasgando la guitarra sobre un escenario. Pero sí, ese es su pasado. Y tocaba nada menos que con Carlos Cano, cuando ambos eran unos veinteañeros. Hasta compuso una veintena de canciones en la que no faltaban los temas sociales, costumbristas y alguna historia de amor. Titos nació en Guadahortuna (Granada) hace 64 años. En marzo se jubila después de una vida entera dedicada a la Policía. Ahora es el secretario de la Comisaría Provincial, pero ha sido casi de todo en esta institución. Fue pionero poniendo en marcha el grupo de Delitos Económicos y más tarde, el de Delitos Tecnológicos. Llevó investigaciones que hicieron historia en la provincia como las de Intelhorce, las funerarias o el fraude en el voto por correo de la Cámara de Comercio. Es simple, afable, feliz. También cuesta imaginarlo lejos del ajetreo diario de la Comisaría.

-¿Se jubila después de cuántos años en la Policía Nacional?

-44 años. Entré con 21.

-¿Qué le han enseñado estos años de trabajo?

-Todo. Yo soy lo que soy gracias a la Policía. Imprime carácter, imprime personalidad. Yo no sé que se es distinto a ser policía. Tengo la suerte de ser lo que quería. Yo no tengo nada frustrado o que se haya quedado en el camino. Quería ser policía, lo fui y he disfrutado mucho. El balance es muy bueno. La Policía me ha dado todo. Me ha dado medios económicos para sacar adelante a mi familia, una inmensa cantidad de amigos, unas experiencias inolvidables, un gran anecdotario... He tenido la oportunidad de vivir varias vidas en una. Me da pena ahora dejar todo esto. Mi edad y mi condición física va aconsejando dejar el hueco a otro, pero si por mí fuera, continuaría algún año más.

-¿Le duele irse?

-Sí, me duele pensar que no me levantaré cada día para estar con mis compañeros, desayunar con ellos, enfrentarme a los líos diarios... Lo echaré en falta, pero intentaré adaptarme.

-¿Ya tiene planes para cuando se jubile?

-Intentaré recuperar algo de salud, hacer más caso a mi médico, hacer algún deporte... El deporte que puedo hacer es andar y me aburre. Pero ahora hay mucha oferta cultural en Málaga... Quiero levantarme y tener la cabeza ordenada para salir a disfrutar de los amigos, de la naturaleza, de las calles... Pero no tengo planes.

-¿Qué es lo que más le ha marcado?

-Tantas cosas. Yo siempre he luchado por la profesionalidad en el trabajo. Cuando he abordado una nueva parcela, he intentado llevarla con todo el respecto y creo que lo he conseguido. Me ha marcado el intentar ir consiguiendo lo que era necesario y creo que he tenido suerte.

-¿Los peores momentos?

-Sin duda la muerte de compañeros. Entre ellos, la de Paco, el policía que murió apuñalado en la calle Frigiliana.

-¿Lo que más le ha frustrado?

-En esta profesión hay muchos trabajos echados a perder. Investigaciones que inicias y que se quedan cortadas. Evidentemente, no siempre puedes llevar la razón. No siempre la judicatura te concede lo que tú pretendes. No siempre las cosas salen como uno quiere, pero yo tengo la satisfacción de que lo he intentado y la suerte me ha acompañado. He tenido situaciones muy peliagudas en la que me veía impotente para salir de ellas y luego se han desarrollado mejor de lo que yo esperaba. Y las malas, mejor olvidarlas.

-Alude a la Judicatura. ¿El sistema debería mejorarse?

-Yo he tenido una magnífica relación con la judicatura, fiscalía y abogacía, que son puntales para que esto funcione. Pero no pueden hacer todo lo que la Policía pretenda. Pero es verdad que me he encontrado en situaciones en que la Justicia en mi opinión no ha funcionado como yo quisiera, ni con la diligencia ni con la comprensión que necesitábamos. También me he encontrado con jueces que se han volcado con investigaciones. Incluso han ido por delante de lo que yo quería y te sientes muy apoyado. Echo en falta que todo el interés que muchos policías ponen en las investigaciones, existiera en los distintos departamentos que van a recibir el resultado de esas investigaciones.

-Trabajó en Cataluña, Madrid, Puente Genil (Córdoba), Granada. ¿Cuando llegó a Málaga?

-En 1981. Entonces, un comisario entendió que yo podía ser válido para algo que a mí no me gustaba, que eran los delitos económicos. A mí no me gustaba porque yo quería más marcha. Pero descubrí que estas investigaciones requerían formación y que eran un auténtico reto profesional. Comenzaban a surgir entonces modalidades delictivas hasta entonces no muy desarrolladas. Tuve que esforzarme para estar a la altura. Y quizás por aquello de que en el país de los ciegos, el tuerto es el rey empezamos a tener éxito. Pero poco a poco la cosa se fue complicando, porque esta área se fue haciendo más grande. Tuve que hacerme cargo de investigaciones muy penosas, como la de Intelhorce. Aquello marcó mi vida. Así avanzamos hasta que fue necesario poner en marcha el área de investigación de delitos tecnológicos porque el tiempo nos lo exigía. Eran modalidades delictivas que había que afrontar de manera distinta porque los métodos tradicionales no valían. Así puse en marcha Delitos Tecnológicos con tres funcionarios y hoy hemos llegado a 14. Además, se mantienen los grupos de investigación de Delitos Económicos. Es una delincuencia no violenta, pero que se ha desarrollado muchísimo. Es una delincuencia muy preparada y de alto standing, que exige una persecución muy particular. Los funcionarios requieren una formación en conocimientos bancarios, mercantiles.

-¿Hay que desconfiar de los que llevan corbata entonces?

-Por supuesto. A ti te pueden hacer más daño con un ordenador que con una pistola; porque te pueden hacer daño al bolsillo, a tu dignidad; a todo. ¿Qué puede llevarse un delincuente en un atraco? Veinte o treinta mil euros. Pero con una buena estafa puede levantar millones. Y no solo al bolsillo, sino a tu honorabilidad, a tu dignidad; puedes verte lesionado en todo... Tu entorno familiar se puede ver gravemente herido. Además requiere que los policías que hacen las investigaciones tengan un perfil determinado. Yo en los inicios estaba a la altura para poder llevar adelante estas investigaciones, pero rápidamente me quedé desfasado. Requiere verdaderos especialistas.

-¿Los cacos van por delante?

-Siempre. Es la delincuencia del ingenio. Ponen toda la inventiva para ver cómo pueden llevarse el dinero sin trabajar. A la Policía le supone el reto de prepararse para luchar contra eso.

-Con medios tecnológicos, el delito puede ser internacional...

-Bueno, en donde estamos, siempre ha sido internacional. La Costa del Sol es la lavadora donde se experimentan actividades delictivas que luego se implantan en otros sitios. Cuando he ido a reuniones internacionales para estudiar modalidades delictivas que se suponían modernas, resulta que aquí ya la habíamos trabajado. El perfil que da la Costa del Sol de servicios, lujo y comunicaciones es muy atractivo para el delincuente. La satisfacción es que los investigadores están a la altura para afrontar lo.

-¿Y hacen falta más policías?

-Sí. Hay un déficit de unos 150 policías. Generaciones muy activas se están jubilando y las remesas de policías que tenían que venir no se han producido. Esto hay que subsanarlo como sea.

-¿Tratados que facilitan los desplazamientos como Schengen dificultan vuestra labor?

-Bueno, también ha mejorado la comunicación entre los países y ha mejorado la informatización. Hay zonas en el mundo especialmente atractivas para los delincuentes. California, la Costa Azul, la costa italiana, el Levante español y la Costa del Sol. Estas dos zonas reportan más actividad delictiva que el Cantábrico.

-¿La coordinación con otros países qué tal es?

-Muy buena. Además, estamos obligados a que sea así, si no esto se va al garete. Hay países con los que la comunicación es muy buena, hay otros con los que es difícil conseguir información...

-¿Con qué países es más difícil?

-Sobre todo con los africanos.

-¿Con las otras fuerzas hay problemas de coordinación?

-Eso está superado. La coordinación entre Policía y Guardia Civil es buena. Siempre existirán algunas descoordinaciones porque son inevitables, pero se intenta que la relación sea cordial y buena. Incluso con la autonómica existe un aceptable nivel de colaboración.

-Empezó con ETA. Ahora está el peligro del yihadismo ¿Estamos seguros?

-Yo no soy un experto en terrorismo. No hay lugar a salvo en Europa. Lo mismo ocurre en París, Madrid, Estambul, Niza, Milán... No hay un parámetro por el que uno pueda guiarse. Por eso las antenas las tenemos que tenerlas siempre puestas. En Málaga hemos tomado una serie de medidas y precauciones, lo que preventivamente se puede hacer. Pero la seguridad absoluta no existe.

-¿Lo más divertido de su carrera?

-Me lo he pasado muy bien con los trápalas tradicionales malagueños, con los estafadores de la calle que venden obras de arte falsas que pululan por calle Larios, la Plaza de la Constitución. Me lo he pasado bien con el piquero [hurtos] de calle Córdoba... Con los de la delincuencia pintoresca malagueña me he llevado muy bien. Pasados los años podríamos reunirnos todos e irnos a comer. Aquello me dio mucha mundología. También me he encontrado con algún delincuente ocasional que ha sido abocado a la delincuencia por sus circunstancias económicas, por algún vicio oculto que le hacía requerir dinero urgente y como no era atracador, se buscaba la vida para cometer una estafa. Ahí me he encontrado con situaciones muy penosas porque he visto como una persona se iba al garete. En esas situaciones he intentado que desde la institución policial pudiéramos ayudarle porque a lo mejor nos ahorrábamos un delincuente futuro y a mí me da la impresión que lo hemos conseguido muchas veces. Más de una vez alguien ha salido de la cárcel y ha venido a invitarme un café y a decirme 'usted hizo lo que tenía que hacer y fue comprensivo'. Es la excepción porque lo normal es que el chorizo te odie y tú odies la delincuencia. Pero nosotros tenemos que odiar el delito, no al delincuente. Detrás de muchos delincuentes hay vidas con problemas difíciles y siempre desde nuestra posición hay que intentar entenderlos y ver que puedes hacer para reconducirlos.

-¿La gente usa las redes muy alegremente?

-Sí. Se va aprendiendo, ya hay más conciencia sobre el uso de las claves, pero todavía es osada. Yo uso una frase que define bien la situación: no se puede pasear por callejones oscuros. Eso significa que no hay que meterse a hacer cosas extrañas en la Red porque nos pueden vaciar las cuentas. Es decir, sea prudente. Las redes tienen sus ventajas, han revolucionado nuestra vida, pero hay que ser prudentes.

-Se va. ¿Qué le diría a la gente?

-Que colaborara más con las fuerzas policiales, que se involucre. La Policía es capaz de garantizarle la confidencialidad. Que esto no es una tarea solo nuestra. La Policía no tiene 100 ojos, que tiene que ver muchas veces a través de los ojos de los demás.

-Es que a veces hay una visión crítica de la Policía...

-Creo que eso viene de épocas pasadas. Eso ha cambiado. Antes la gente daba la vuelta cuando pasaba por la puerta de una comisaría. Yo soñaba con que la gente se aproximara a la Policía porque se sintiera más segura. Hoy en la plaza que hay frente a la Comisaría Provincial vienen los ancianos y los niños a pasear porque en ningún lugar van a estar más seguros. La Policía hoy es una de las instituciones más valoradas, ha cambiado su imagen. Eso ha sido por un buen hacer. La Policía celebró recientemente el 193 aniversario de su fundación. Yo he tenido el privilegio de vivir la cuarta parte de ese tiempo.

-¿Qué le diría a los nuevos policías?

-Que tienen suerte, que han entrado en una profesión maravillosa, que si saben llevarla les va a dar inmensas satisfacciones. Porque aporta satisfacciones personales y colectivas. Cuando un grupo lleva una investigación y detiene a los autores hay un grado de satisfacción en todo el grupo. Después nos tomamos una cerveza todos los compañeros juntos. Nos decimos 'hemos estado 10 noches tirados en la costa, pero tenemos a los malos detenidos'. No me imagino esa satisfacción en otras profesiones, por ejemplo, al director de un banco celebrando que consiguió una cuenta.