Policías que abren camino

Amparo se metió a policía nacional en cuanto se permitió la presencia de mujeres. Es de la segunda promoción y lleva 37 años en el Cuerpo. Todavía la profesión es mayoritariamente masculina, pero entonces eran pocas las que se atrevían a abrir ese camino laboral y de servicio a los demás. Amparo se atrevió. "Al principio los compañeros varones me miraban con desconfianza. Pero nunca tuve problemas ni sufrí discriminación. Podemos hacer exactamente lo mismo que los hombres y llegar hasta arriba", sostiene. Y ella llegó. Es la jefa de de la Brigada de Extranjería y Frontera, tiene a su cargo a casi un centenar de policías, es criminóloga y en estos momentos es la única comisaria de la provincia.

Hoy, en el Día de la Mujer, es un ejemplo más de las metas que pueden alcanzar aquellas mujeres que no se ponen límites. Como todas las policías de este reportaje, que no se arredraron por entrar en una profesión con mayoría masculina. Isabel J. cuenta que cuando llegó a Málaga en prácticas en el grupo había casi 60 varones y dos mujeres. Siempre lo tuvo claro: era el trabajo que quería. Con 17 años, su padre -policía- no quiso que ella le siguiera los pasos. Así que estudió Fisioterapia e incluso la ejerció durante cinco años. Pero al final, dejó la carrera y se metió a policía. Hoy se encarga del área de seguridad privada de la Comisaría Provincial.

Aunque en la Policía la mayoría son varones, aseguran que no han sufrido discriminación

También Miriam cambió su profesión de bióloga para entrar en la Policía Nacional. Después de 23 años en el Cuerpo, es la jefa de la Unidad contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental y la única inspectora jefe de la provincia. "Ha cambiado mucho la Policía Nacional. Cuando yo llegué de prácticas a Málaga era una novedad. Me rifaban porque había que hacer trabajos de paisano y necesitaban compañeras. En vigilancia, una pareja siempre pasa más desapercibida". En todos estos años, ha trabajado en casos de agresiones sexuales, violencia de género y homicidios. Admite que muchos asuntos le han quitado el sueño, sobre todo aquellos de agresores sexuales en los que se sabe que mientras estén libres pueden volver a delinquir en cualquier momento. "Hay cuestiones graves que no puedes dejarlas hasta que no las resuelves. A veces te tienes que tirar casi 72 horas sin dormir", relata.

Rosa también sabe de noches en vela detrás de una pista. Lleva 22 años en el Cuerpo y trabaja en la Policía Científica. Cuenta que una vez le tocó investigar un robo con intimidación en el que la víctima falleció. Empezó a las 14:00 su turno y aunque acababa a las 20:00, siguió con sus compañeros hasta que a las 6:00 de la mañana lograron identificar al autor. "Es un trabajo que a veces te quita el sueño porque sabes lo que está en juego", comenta. Aunque ella también tenía que hacer malabarismos con el sueño para poder conciliar la vida laboral y familiar. Con dos hijas y un marido policía, se tiró muchos años trabajando de noche para dormir por las mañanas y cuidar de las niñas por las tardes.

Cristina es subinspectora. Trabaja en la inspección de guardia, allí donde se toma declaración a los detenidos, sea el autor de un hurto, de malos tratos o los inmigrantes que llegan en una patera. Lleva 18 años en la Policía Nacional. Con una niña pequeña, también tiene que hacer filigranas para conciliar la vida laboral y familiar. Nadie diría que estudió Diseño de Moda. Sostiene que todavía hay algunas diferencias, pero que poco a poco se progresa en igualdad en la Policía Nacional. Como ejemplo pone que hay una docena de comisarios y solo una comisaria, Amparo.

Isabel E. es inspectora. Jefa del tercer grupo de Estupefacientes y Relaciones Internacionales. Su padre es policía y dos de sus tres hermanos también lo son. Es licenciada en Derecho. Se crió en el País Vasco, en los años duros de ETA. Cree que puede haber casos puntuales de machismo, pero como las demás afirma no haber sufrido discriminación. "El respeto te lo ganas trabajando. Yo no he sentido discriminación. Trabajando somos todos iguales cuando demuestras que eres uno más y yo siempre he trabajado rodeada de hombres", sostiene. Realiza su labor en la Policía Judicial y es negociadora policial, esa figura que se ve en las películas que se emplea para evitar un suicidio o impedir que un secuestrador haga daño a sus rehenes.

Todas son hijas de policías nacionales, guardias civiles o policías locales. Pero aseguran que más allá de que tuvieran ese referente en casa, se metieron en la Policía Nacional por vocación, por ayudar a los demás. "Es satisfactorio saber que eres útil, que vas a encontrar al autor de un delito", reflexiona Rosa, que pasa muchas horas analizando huellas y pruebas para esclarecer hechos delictivos.

Cada una explica por qué se hizo policía y qué es lo que más le llena de su labor diaria. "Para poder sacar de circulación al delincuente y por la protección de la víctima, que es fundamental", responde Miriam. "Para ayudar al indefenso", tercia Amparo. "Para poder determinar con tu investigación quién ha cometido un hecho delictivo", argumenta Cristina. "Esto es vocacional. Lo fundamental es sentirte útil y poder ayudar a la gente", esgrime Isabel E. Su tocaya, Isabel J., lo resume como policía y madre: "Es por el servicio a la sociedad. Tengo dos hijos y quiero que cuando crezcan se encuentren con esa seguridad y ese servicio que ofrece la Policía".

Entre preguntas y respuestas se suscita un debate que pone de manifiesto las dificultades de las mujeres trabajadoras para desarrollarse laboralmente y a la vez cuidar de los hijos. Un intercambio de opiniones que valdría también para otras profesionales, pero que es difícilmente imaginable entre hombres. Aunque en ese punto tercia Miriam para apuntar que cada vez son más los compañeros varones que piden adaptar sus horarios para afrontar el cuidado de los hijos. Aunque lentamente, parece que algo cambia en la sociedad...

Lo que cambia más rápido es el delito. Las seis entrevistadas como homenaje al Día de la Mujer representan distintas áreas de la Comisaría Provincial. Coinciden en que las formas delictivas varían con los tiempos. Por eso -señalan- deben formarse continuamente para poder luchar contra la delincuencia.

Orgullosas de su trabajo, lamentan que la sociedad aún vea más su labor de represión que de prevención. A lo largo de la charla surgen ejemplos que reivindican con satisfacción. Estos van desde clases en los colegios para atajar los delitos tecnológicos o el maltrato hasta la resolución de agresiones sexuales en aparcamientos de Málaga.

A la hora de la foto, hay que subir y bajar plantas para buscar el mejor escenario. Demuestran entonces que están en plena forma porque desprecian el ascensor y optan por las escaleras pese a que hay cinco pisos de diferencia. Son iguales, se sienten iguales; pero saben que han abierto camino en un ámbito profesional de mayoría masculina. Cuando posan para la foto junto a un coche patrulla, una comenta: "Verás mañana [por hoy] el cachondeo de los compañeros".

El reportaje -aunque se centra en ellas- pretende ser un homenaje a todas las mujeres en su día; a su trabajo cotidiano, que es la mejor manera de avanzar en igualdad, y a sus logros, porque son la prueba de las capacidades femeninas.

Al final Málaga Hoy suelta una pregunta con algo de malicia:

-Y en la Policía que hace más falta ¿Más igualdad o más personal?

Se acaban entonces los matices y todas reivindican al unísono:

-Sin dudas, más personal.