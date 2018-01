Policías y guardias civiles parten en caravana para exigir más sueldo

Cerca de un centenar de miembros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil partirán hoy en vehículos desde la sede de la comisaría provincial de Málaga para participar en la marcha prevista mañana en Barcelona para reclamar la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con otras policías. La protesta ha sido convocada por la asociación Jusapol, un colectivo integrado por efectivos de ambos cuerpos que en los últimos meses ha intensificado su presión al Gobierno para lograr unos sueldos más justos. Para la marcha se han alquilado once furgonetas, que harán el viaje en carretera hasta la capital catalana. Otros efectivos policiales también se sumarán por medios propios, según anunció ayer un portavoz de Jusapol en Málaga, Miguel Millán.

La protesta se mantiene pese al principio de acuerdo alcanzado con el Ministerio del Interior en la reunión del Consejo de la Policía celebrado este martes, en la que el ministro Juan Ignacio Zoido se comprometió a destinar una partida de 1.500 millones de euros con cargo a los próximos Presupestos Generales del Estado, para afrontar la equiparación de policías y guardias civiles. El compromiso recogía no sólo la equiparación en sueldos con la policía autonómica catalana, los Mossos, sino también la equiparación en derechos, algo que no convence a los portavoces policiales consultados. Policías y guardias civiles temen que bajo esta denominación se esconda un recorte de algunos beneficios adquiridos con el paso de los años como es la jubilación en el caso de los policías o las viviendas en el caso de los guardias civiles.

De momento se trata de una propuesta que aún no se ha firmado y que deberá concretarse en próximas reuniones, según la secretaria general del SUP en Málaga, María Dolores Valencia, que participó en la reunión del consejo. Valencia aseguró que "todo está abierto" y que están por definirse las partidas anuales así como los conceptos a los que se refiere Interior cuando habla de equiparación de derechos. Para el secretario general de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Málaga, Ignacio Carrasco, las asociaciones de guardias civiles no salieron satisfechas de la reunión, y consideró "inasumible" que se hable de recortar unos derechos logrados "a sangre y fuego y con mucho sacrificio".

La asociación Jusapol no es miembro del consejo, pero ha logrado aglutinar el descontento de los dos cuerpos policiales, según reconoce Millán. Cree que aún no se puede hablar de equiparación salarial hasta que el compromiso no se concrete y sea firme. Además rechaza que se condicione el aumento del sueldo a la pérdida de derechos. "Es mentira que se haya conseguido la equiparación cuando se habla de perder derechos laborales conseguidos en 30 años", dijo.