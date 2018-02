Policías locales locales se concentran para defender la conciliación familiar

Unos 250 policías locales de Málaga se han concentrado esta mañana frente a la Jefatura de este Cuerpo para reivindicar su derecho a la conciliación familiar. El portavoz del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) en Málaga, Manuel Troyano, denunció que se está incumpliendo de forma retierada el calendario laboral de 2018, "privando a los policías del derecho a la conciliación familiar".

Los agentes reclaman conocer con una "antelación mínima" el turno de trabajo que se les ha asignado, de manera que no se les avise "dos o tres días antes". "Somos la única provincia andaluza que no tiene prestablecidos los turnos de forma anual. En todas las capitales de provincia los policías saben un año antes si van a poder cenar con su familia, por ejemplo, en Nochebuena", aseveró.

Asimismo, denunciaron que según el calendario se les impone trabajar siete días durante la celebración de la Feria de Málaga y otros tantos en Semana Santa. "No sabemos con quién ha negociado eso. No es lógico que un policía local trabaje 64 horas esa semana cuando un funcionario de la administración local, a la que pertenecemos, lo haga tres días, siete horas y media y, nosotros, siete días, 8 horas y 18 minutos. Es totalmente injusto y no negociado con los trabajadores", apostilló Troyano. Tras finalizar la protesta, los responsables sindicales han presentado un escrito en la Jefatura para pedir "que se abran expedientes a quienes corresponda si no se cumple la orden que ellos mismos han impuesto".