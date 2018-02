Policías en lucha por la conciliación: "También somos padres y esposos"

Unos 250 policías locales de Málaga, apoyados por el Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB), se concentraron ayer frente a la Jefatura de este Cuerpo para reivindicar su derecho a la conciliación familiar. Y para ello, reclamaron conocer con una "antelación mínima" el turno de trabajo que se les ha asignado, de manera que no se les avise "dos o tres días antes". "Somos la única provincia andaluza que no tiene preestablecidos los turnos de forma anual. En todas las capitales de provincia los policías saben un año antes si van a poder cenar con su familia, por ejemplo, en Nochebuena", aseveró el portavoz del Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) en Málaga, Manuel Troyano. Según denunció, se está incumpliendo "de forma reiterada el calendario laboral de 2018, privando a los policías del derecho a la conciliación familiar".

Durante la lectura del manifiesto, los efectivos elevaron la voz para recalcar que, en la orden del calendario de este año se recoge literalmente que "los jefes de sección, grupo o subgrupo publicarán en su unidad la previsión del servicio con 15 días de antelación", algo que, destacaron, se "incumple todas las semanas". "Ya está bien de que no se publique el estadillo del servicio al menos con el tiempo que recoge la orden del Cuerpo del calendario laboral. Ya está bien de que se nos llame por teléfono por las mañanas, al mediodía o a escasas dos o tres horas de que entremos a trabajar en el turno de tarde, para decirnos que hay un hueco en la noche y hay que cubrirla porque es prioritario", denunciaron. Asimismo, apostillaron que llevan "demasiados años soportando que bajo la frase 'por necesidad del servicio' se ampara y se da cobertura a un sistema de disponibilidad horaria". "Somos trabajadores, policías, pero también esposos, padres y madres con obligaciones como cualquier jefe de esta Policía que no tiene problemas de turnos", señalaron.

Por otro lado, el sindicato denunció que, según el calendario, se les impone trabajar siete días durante la celebración de la Feria y otros tantos en Semana Santa. "No sabemos con quién se ha negociado eso. No es lógico que un policía local trabaje 64 horas esa semana cuando un funcionario de la administración local, a la que pertenecemos, lo haga tres días, siete horas y media y, nosotros, siete días, 8 horas y 18 minutos. Es totalmente injusto y no negociado con los trabajadores", apostilló Troyano.

Por su parte, el concejal de Seguridad, Mario Cortés, dijo que el calendario de la Policía Local de Málaga es "referente a nivel nacional de todos los cuerpos de seguridad". "Se descansan dos fines de semana y se trabaja uno, el cual está sobrepagado dentro de la jornada normal. Cuando se trabajan siete días se descansan otros siete completos", afirmó.