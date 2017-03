Política sucia en acción

La misma semana que la calle Larios se adorna con la alfombra roja y Málaga se convierte en una ciudad de película, a no muchos kilómetros de distancia, en la localidad de Mijas, un concejal ya ex del PP supuestamente trataba de comprar la voluntad de otro concejal de la misma localidad, de Podemos, con un puesto de trabajo. El argumento hubiese sido, seguro, del gusto de García Berlanga.

Por lo que se ve (eso contaban los compañeros de Sur y ratificaba el edil tentado), la intención del ya ex edil del PP era garantizarle un puesto de trabajo una vez hubiese acabado el mandato a cambio de recibir su voto en una supuesta moción de censura. Aquí la precisión de supuesta es más que apropiada, por cuanto, todo sea dicho, incluso con el voto del susodicho, el presunto corruptor hubiese necesitado de otro aval más para ir adelante en su aspiración de que los populares recuperasen la Alcaldía que tan gentilmente cedieron tras las municipales de 2015 a Ciudadanos.

La estrategia estaba prefijada antes incluso de que ocurriesen los hechos

Desvelado el escandaloso episodio, uno más en la siempre prolija actividad política de la Costa del Sol, tan bien acostumbrada a operaciones malayas, se abre un necesario periodo de reflexión. De arranque, con los datos que hay sobre la mesa, la primera mirada de escrutinio ha de posarse sobre el concejal popular que, con la chulería de quien se cree inmune, trata de engatusar a la liebre y llevársela a su particular huerto.

Pretendiendo ser el que moviese los hilos, ha acabado por convertirse en el títere protagonista de una trama urdida y orquestada, que se sepa, al menos por quién debía asumir el papel de víctima. Y afirmado esto, obligatoriamente, la mirada del espectador, ávido de avanzar en el desarrollo de la historia, se gira hacia el concejal de Podemos. El comportamiento del representante del partido de Pablo Iglesias, recitando el mensaje ya manido de que viene a la política para regenerarla, está infestado de dudas al comprobarse cómo lejos de denunciar el presunto intento de compra opta descaradamente por emplear a un medio de comunicación para poner luz sobre el censurable comportamiento del ya ex edil del PP.

Como en todo buen guión cinematográfico, cada paso que se ha de dar para mantener la tensión, en esta historia de dos concejales y un destino aún por determinar, la estrategia estaba prefijada antes incluso de que ocurriesen los hechos. Fotografías del concejal de Podemos abandonando el coche del edil del PP, una grabación de toda la conversación que ambos mantienen y en la que el popular le propone el puesto de trabajo a cambio de su voto; grabación a sí mismo de la reunión que ambos ediles mantienen con el presidente del PP mijeño y ex alcalde, Ángel Nozal.

Visto el desarrollo de los acontecimientos y conocido el loable interés del concejal denunciante por extirpar de la vida pública ese tipo de comportamientos, uno no hace otra cosa que preguntar por las razones que no llevaron a este edil a acudir de inmediato a la Policía y a la Justicia para dar parte de lo sucedido. Ya por más que uno quiera ser bien pensante, acaba sospechando que su principal afán no era otro que garantizarse el efecto suficiente como para sacar rédito político del asunto. Y a fe que lo ha logrado. Aunque, por el momento, la cabeza lograda no es, seguramente, la pretendida.

La Justicia, que ya está manos a la obra, acabará por concluir lo que corresponda. Pero esta historia saca a relucir a la perfección las imperfecciones de la política, en la que hay actores, secundarios o no, que creen que todo es corruptible y comprable y personajes que se dicen representantes de una noble causa, que acaban tirando por el suelo tanta supuesta nobleza por una fotografía.