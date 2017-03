El Polo Digital acoge el viernes una jornada sobre videojuegos

El Polo de Contenidos Digitales acogerá este viernes la primera edición de Be the Change_Be the Game Day, una jornada promovida por Promálaga para visibilizar los problemas y soluciones sociales y ambientales a través del videojuego. Están programadas charlas, dinámicas participativas y actividades paralelas en torno al mundo de los videojuegos para el bien común y que incluyen soluciones a problemas sociales. La jornada estará compuesta por charlas de expertos en la materia como el presidente de Videogames Without Borders, Francesco Cavallari, o el presidente de Arsgame, Luca Carruba. Contará con 25 jóvenes refugiados llegados a España desde diferentes países en conflicto y que participan en una experiencia piloto de fomento de la integración social.

Con este evento, la plataforma colaborativa GloValues, que participa en este encuentro, "se posiciona como dinamizador de la esfera tecnosocial con el firme propósito de acercar a estudiantes, profesionales, organizaciones, y público la oportunidad que hay en visibilizar los problemas", afirmó el Ayuntamiento.