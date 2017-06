Póngase la camiseta, joven

Hace unos días fui a dar una vuelta en familia a Puerto Banús. Me gusta ir de vez en cuando porque es el primer núcleo más cercano a mi casa en el que me siento, propiamente, como un extranjero. Su progresiva decadencia constituye además un espectáculo sociológico de primer orden, y dado que a uno le gusta ir a ver gente para observar el comportamiento humano cual si fuese al zoo (con perdón), las visitas casi siempre resultan de provecho. La cuestión es que íbamos los tres por la acera estrechita, ya junto al muelle, deteniéndonos en los escaparates de las tiendas exclusivas y comprobando que los varones que merodeaban con la camiseta puesta, solos o en pareja, representaban una franca minoría (lo que constituye una norma habitual en Puerto Banús una vez que el termómetro marca más de veinte grados), cuando se nos puso enfrente un señor que, para no desentonar, iba con todo al aire salvo lo que quedaba cubierto bajo su ajustadísimo bañador. El ejemplar debía tener unos sesenta años y era grande, peludo y barrigón como un oso. Aunque no hacía demasiado calor, estaba empapado en sudor de arriba a abajo y despedía un aroma consecuente. Debía ser alemán, o británico, de un origen localizado al norte en cualquier caso, según delataba la calidad pálida y enrojecida de su piel. El hombre no abrió la boca, pero por la manera en que se nos quedó mirando dejó bien claro que no pensaba ni detenerse, ni bajar de la acera ni facilitarnos el paso. Se originó una situación un tanto engorrosa especialmente para Irene, quien, a sus nueve años, y dada su estatura, corría el riesgo de sufrir especial perjuicio si se arrimaba demasiado al menda, quien insistía en seguir su marcha sin atender a razones, por encima de nosotros si hacía falta. Justo entonces pasaban al otro lado del bordillo varios deportivos molones a una velocidad considerablemente superior a la obligada, así que Manuela y yo lidiamos como pudimos, intentamos contener a la bestia mientras protegíamos a nuestra hija y finalmente encontramos un instante para bajar de la acera y dejarle paso. El espécimen no se disculpó ni dio las gracias.

Pero cuando uno va a Puerto Banús ya sabe, más o menos, a qué atenerse. Digamos que no es el sitio en el que uno espera encontrar un mínimo sentido del decoro y la urbanidad, aunque por esto precisamente se parece a un zoo: cuando vas a uno de animales, sabes de antemano qué van a hacer los chimpancés y aún así resulta divertido. Lo doloroso es comprobar la manera, cada vez menos discreta, en que Málaga, en su ambición turística, adopta sin reparos el modelo que Puerto Banús ofrece. La solución impuesta al Muelle Uno en su momento vino a corroborarlo, pero por si había dudas al respecto ahora hay que lamentar una mayor permisividad con los descamisados en el centro histórico. Hace sólo un par de días vi a otro guiri, este más joven, sentado en una terraza de la Plaza de Uncibay. Iba sin camiseta, por supuesto, practicando el manspreading en todo su esplendor y con los pies descalzos subidos a otra silla. Es decir, un verdadero cerdo. Le acompañaba una chica que iba correctamente vestida y por la que sentí una inmediata compasión, aunque en fin, cada cual elige con quién sale a tomarse una cerveza y luego hay que apechugar. Lo que más me entristeció, no obstante, fue que una camarera tomaba nota al presunto mientras el mismo alzaba su brazo derecho y procedía a rascarse el sobaco con la mano izquierda. No es el primero que he visto esta temporada en el centro: ya me he encontrado a algún italiano en Sánchez Pastor luciendo torso como si caminase por el borde de la piscina, con helados adquiridos de esa guisa. Me parecería cuanto menos oportuno que el sector hostelero, autonombrado benefactor de la economía malagueña, se negara a atender a estos mendrugos hasta que, por lo menos, vistan como es debido. Por mucho que vengan a dejarse los cuartos, socialmente merecen el mismo reproche que los canis malaguitas que se quitan la camiseta en la Feria: la llamada de atención y, si resulta procedente, la sanción. Si se trata de venderlo todo a saldo, igual que en Puerto Banús, vamos apañados. No todo el turismo es bueno. Ni deseable. Ni de coña.