Precaución, serpiente suelta en el parking

Fue un visto y no visto. Como si de un espectro de más de un metro de longitud y una perfección impropia se tratara. La celebración del Día de los Santos Inocentes llevaba a pensar que podría formar parte de una de tantas bromas frecuentes durante esa jornada. El conserje del aparcamiento de la céntrica calle Santa Lucía, Carlos Carrillo, fue el único testigo del hallazgo de la serpiente en la cuarta planta. Como otro día cualquiera, esa mañana procuraba la recogida de la basura y repasaba las plantas cuando le sorprendió la escena. "Me puse muy nervioso, di un paso atrás y pensé: '¿Es de verdad?' Parecía que alguien la hubiera colocado allí", explica a este periódico. Temeroso y manteniendo una distancia prudencial, optó por lanzarle un trozo de papel para comprobarlo. El reptil, de color terrizo, no tardó en reaccionar. "Comenzó a enroscarse, se fue arrastrando tranquilo", recuerda. Lejos de huir, el trabajador siguió sus movimientos. En cuestión de segundos, el ofidio se introdujo en el interior de un vehículo de la zona del parking. "Le perdí el rastro cuando vi la cola entrar por el lateral de la rueda de un coche", detalló. La conversación telefónica que mantuvo con el administrador de la comunidad daba cuenta de lo surrealista de la situación. "¡Tengo una serpiente arrastrándose!", espetó Carlos, que no salía de su asombro. A renglón seguido, dieron aviso al propietario del vehículo -que es párroco de los Mártires- en el que la serpiente había buscado refugio. Mientras aguardaba su llegada, montó "guardia" para evitar que escapara y, por ende, que después asustara a algún vecino. Un equipo del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil inspeccionó el automóvil y rastreó la zona con linternas. El animal parecía haberse esfumado. "Se tuvieron que ir con las manos vacías. Debería haberle hecho una foto pero tenía la confianza de que volvería a verlo", expresó.

La hipótesis que maneja es que la serpiente se coló en el aparcamiento a través del vehículo de uno de los dueños que cuentan con terrenos agrícolas. Los agentes creen que podría tratarse de una especie común pero no peligrosa. De seguir viva, ya habrá tenido oportunidad de salir del edificio por las tuberías de salida. "Esta noche -por ayer- los Reyes Magos te traerán una", bromeaba un vecino mientras que el conserje narraba el episodio.

Entre los hallazgos más recientes destaca el que protagonizó el Grupo de Protección de la Naturaleza (Gruprona) de la Policía Local, que capturó una culebra de herradura tras ser requerido por un restaurante situado en calle Quitapenas.